8 monumentos religiosos para visitar na região do Alentejo

Portugal é um dos mais importantes destinos para o turismo religioso, com variados patrimônios significativos. A região do Alentejo, por exemplo, abriga pontos turísticos perfeitos para um tradicional roteiro de fé, que pode ser combinado com outras grandes atrações locais, como gastronomia, vinhos e excelentes hotéis.

8 monumentos religiosos na região do Alentejo

1. Sé de Évora

A maior catedral medieval do país está situada em Évora. Seu nome verdadeiro é Basílica Sé de Nossa Senhora da Assunção, e ela foi construída em granito, marcada pela transição do estilo romântico para o gótico.

Esta igreja possui um belíssimo crucifixo chamado “Pai dos Cristos”, que se encontra acima de uma pintura de Nossa Senhora da Assunção, os bustos de São Pedro e São Paulo e um espetacular órgão do período renascentista. Ainda na principal cidade alentejana, vale a pena conhecer a sinistra Catedral dos Ossos e o Templo Romano.

2. Convento dos Congregados

Localizado em Estremoz, foi construído onde antes havia um palácio. A arquitetura barroca tem fortes influências italianas, e o interior possui incríveis painéis de azulejos. Atualmente, também abriga a Câmara Municipal, uma biblioteca e um Museu de Arte Sacra.

A vila, com suas casinhas pintadas de branco, ainda tem muito a oferecer, principalmente na parte gastronômica. O restaurante Cadeira Quinhentista homenageia as delícias típicas da região, sempre acompanhadas dos melhores vinhos do país, sendo uma ótima opção para um almoço típico na região do Alentejo.

3. Igreja de Nossa Senhora da Assunção (Sé de Elvas)

A construção da cidade de Elvas chama atenção por seu design, principalmente pelas portas laterais manuelinas, a capela mor barroca e os altares barrocos de talha dourada e de mármore. A sacristia e o órgão de tubos dão um tom temporal a esta bela e antiga construção.

Anexo ao templo, é possível visitar também um museu de arte sacra. Outro ponto histórico local é o Forte da Graça, um dos melhores exemplares da arquitetura militar portuguesa, eleito Patrimônio da Humanidade.

4. Museu de Arte Sacra de Moura

O museu está instalado na antiga Igreja de São Pedro, um edifício que conta com um fascinante revestimento de azulejos do século 17 em seu interior. Aberto desde 2004, tem exposições do patrimônio eclesiástico, com centenas de peças que demonstram as tradições religiosas locais.

5. Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe

Em meio às belas paisagens da Serra de São Gens, a dois quilômetros da cidade de Serpa, a construção tem estilo mudéjar típico da Península Ibérica, de arquitetura simples e sem riquezas decorativas. A ermida é um pequeno refúgio que abriga a imagem da santa, homenageada anualmente em uma festa que começa na Páscoa e dura cinco dias.

6. Igreja Nossa Senhora da Anunciação

Praticamente vizinha do castelo da cidade de Mértola, é uma igreja peculiar, uma vez que a construção era originalmente uma mesquita islâmica. Foi adaptada e se tornou uma igreja cristã, mas ainda é possível ver características góticas, muçulmanas, manuelinas e renascentistas na edificação.

Entre as modificações, o altar principal foi deslocado para a parede na direção norte e o qibla, que indicava a direção para Meca, foi retirado.

7. Basílica Real de Castro Verde

Por fora, a igreja conta com uma bela construção, mas é seu interior que realmente encanta. As paredes são revestidas inteiramente com os tradicionais azulejos portugueses e há um incrível altar-mor de talha dourada.

8. Igreja Nossa Senhora das Salas

Situada na cidade de Sines, no belo litoral alentejano, guarda a imagem da padroeira da cidade, que todo dia 15 de agosto é levada em procissão pela baía em um barco. A construção tem quase 500 anos e hoje possui um tesouro, um museu que exibe joias, vestidos da antiga nobreza portuguesa e objetos de prata utilizados nas missas.

Nessa região, é possível aproveitar as belas praias, perfeitas para um banho de mar e sol, como São Torpes e Ilha do Pessegueiro.

