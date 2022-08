Conheças mininovelas de drama que fazem sucesso no Kwai

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



01/08/2022 | 12:55



Uma mulher foge do hospício e rouba a identidade de Beca, sua irmã gêmea, após deixá-la sem memória e longe de casa. Em continuidade ao seu plano e também para conseguir ter toda atenção de Diogo, marido de Beca, a gêmea maluca decide se livrar da sobrinha recém-nascida, deixando a criança sozinha na rua. O que ela não esperava era que mãe e filha fossem se reencontrar, e que anos depois Diogo fosse conhecer e se aproximar da criança por sentir uma conexão inexplicável. Quando a notícia chega até a irmã do mal, ela entra em ação para acabar com a vida da garota e afastar o rapaz da verdade que se aproxima.

Digna de exibição em horário nobre e com seis episódios, Gêmea Maluca é uma das mininovelas de drama do Kwai e já reúne mais de 6 milhões de visualizações. É produzida pelo canal Tiba Produções. O perfil faz parte do novo programa de produção de conteúdo do app, chamado de TeleKwai, que foca a criação de mininovelas ou minisséries de até dois minutos e no formato vertical.

Conheça outras mininovelas de drama que estão em destaque no app:

Markelly recebe uma ligação desconhecida, e isso deixa seu namorado furioso e desconfiado de que ela possa estar o traindo com outra pessoa. Bravo, ele vai dormir sem nem ao menos dizer uma palavra. No dia seguinte, quando chega do trabalho pronto para se desculpar, o rapaz percebe que a amada está morta. O drama pode ser visto nas produções de Markelly &m Ação, que coleciona mais de 3,9 milhões de seguidores e 71 milhões de curtidas.

Apesar de ser de uma família rica, Alicia se apaixona por Cauê, um pedreiro humilde. Thais, irmã da garota, não admite que esse romance aconteça e decide afastá-la do rapaz. Quando o casal decide fugir para se casar, Thais chega disposta a fazer de tudo para separá-los. Furiosa, ela aponta uma arma na direção do Cauê e dispara. O resultado desta trama está disponível no perfil Fora das Telas, que já tem 2,7 milhões de seguidores e 53 milhões de curtidas.

Enquanto estava a caminho da escola para buscar sua filha, uma mulher sofre um acidente e acaba morrendo na frente da menina. Triste, sem querer comer ou beber nada, a criança não reage à perda da mãe por se sentir culpada. Sem saber mais o que fazer, desolado, seu pai pede em oração alguma ajuda pois não quer perder a filha também. Alguns instantes depois, enquanto a menina dorme, algo acontece e muda todo o rumo da história. A mininovela de três episódios pode ser encontrada no perfil Família em Série, que possui mais de 745 mil seguidores e 6,2 milhões de curtidas.

Duas meninas estão treinando alguns passos de dança, mas Mel sempre erra o lado da coreografia. Irritada com isso, por acreditar que a garota nunca faz nada direito de propósito, Isa grita com Mel e fala que queria que ela morresse logo para sair de sua vida. Depois que Mel vai embora, Isa recebe uma ligação que pode mudar o rumo da história. O desfecho está disponível no perfil Aventuras da Arco Íris, que reúne mais de 674 mil seguidores e 5,5 milhões de curtidas.