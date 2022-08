Tenista nº 1 do Brasil, Thiago Monteiro alcança melhor ranking da carreira

01/08/2022 | 12:40



A atualização dos rankings da ATP e da WTA trouxe boas notícias para o tênis brasileiro. Thiago Monteiro, atual número 1 do País, alcançou sua melhor marca na lista. Beatriz Haddad Maia igualou sua melhor posição e Laura Pigossi, também com sua colocação mais alta no ranking, se aproximou ainda mais do Top 100.

Monteiro vive grande momento no circuito, com bons resultados nos torneios de nível Challenger e também no circuito da ATP. Na atualização desta segunda, ele subiu cinco posições - de 67º para 62º - e voltou a marcar sua melhor posição, como havia feito na semana passada.

A subida é importante para entrar nos torneios maiores do circuito. Ele, por exemplo, ganhou vaga no qualifying do Masters 1000 de Cincinnati, um dos mais fortes do circuito por ser preparatório para o US Open. Monteiro já tem garantida a entrada direta na chave principal do último Grand Slam do ano, que começa no fim do mês.

E ele não esteve sozinho nesta segunda. Matheus Pucinelli (207º) e Daniel Dutra da Silva (213º) também registraram suas melhores colocações no ranking. Nas duplas, Rafael Matos subiu uma posição e aparece no 35º posto, a dois do seu recorde na lista da ATP.

No feminino, o maior destaque é Laura Pigossi. Equilibrando jogos em simples e duplas, a medalhista olímpica obteve sua melhor colocação em simples, com o 106º posto, perto de entrar no Top 100, região do ranking que costuma garantir a classificação do tenista para os principais torneios do mundo. Bia Haddad, por sua vez, voltou ao 25º lugar, igualando sua melhor marca.

Entre os principais tenistas do circuito, foram poucas as mudanças, apenas no Top 10 masculino. Mesmo perdendo sua segunda final seguida, o espanhol Carlos Alcaraz subiu um posto e figura agora no quarto lugar. O sérvio Novak Djokovic também galgou uma posição e aparece em 6º. O grego Stefanos Tsitsipas e o norueguês Casper Ruud caíram uma colocação cada, para 5º e 7º, respectivamente.

Confira a lista do Top 10 masculino do ranking:

1º - Daniil Medvedev (RUS), 7.625 pontos

2º - Alexander Zverev (ALE), 6.850

3º - Rafael Nadal (NAD), 6.165

4º - Carlos Alcaraz (ESP), 5.035

5º - Stefanos Tsitsipas (GRE), 5.000

6º - Novak Djokovic (SER), 4.770

7º - Casper Ruud (NOR), 4.685

8º - Andrey Rublev (RUS), 3.575

9º - Felix Auger-Aliassime (CAN), 3.445

10º - Jannik Sinner (ITA), 3.395

Confira a relação das 10 primeiras colocadas da WTA:

1º - Iga Swiatek (POL), 8.396 pontos

2º - Anett Kontaveit (EST), 4.476

3º - Maria Sakkari (GRE), 4.190

4º - Paula Badosa (ESP), 4.030

5º - Ons Jabeur (TUN), 4.010

6º - Aryna Sabalenka (BEL), 3.267

7º - Jessica Pegula (EUA), 3.087

8º - Garbiñe Muguruza (ESP), 2.886

9º - Danielle Collins (EUA), 2.743

10º - Emma Raducanu (ING), 2.717