Pelosi encontra líderes de Cingapura, mas visita a Taiwan ainda é incerta

01/08/2022 | 12:31



A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, conversou com governantes em Cingapura nesta segunda-feira, dia 1º, no início de sua turnê asiática. A visita é tensa com a diplomacia chinesa em função de uma possível visita de Pelosi a Taiwan.

Ela se reuniu com o primeiro-ministro de Cingapura, Lee Hsien Loong, o presidente Halimah Yacob e outros membros do gabinete, segundo informações do Ministério das Relações Exteriores.

Lee saudou o compromisso dos EUA com um forte envolvimento na região, e ambos os lados discutiram maneiras de aprofundar o engajamento econômico dos EUA por meio de iniciativas como a cooperação econômica Indo-Pacífico.

Lee e Pelosi também discutiram a guerra na Ucrânia, as tensões em torno de Taiwan e a China continental e as mudanças climáticas. Lee "destacou a importância de relações estáveis EUA-China para a paz e a segurança regionais", em uma aparente alusão a relatos de que Pelosi poderia visitar Taiwan.

Em comunicado no fim de semana, Pelosi disse que visitará Cingapura, Malásia, Coreia do Sul e Japão para discutir o comércio, a pandemia de covid-19, mudanças climáticas, segurança e "governança democrática".

Ela não confirmou, no entanto, notícias de que poderia visitar Taiwan. O presidente chinês, Xi Jinping, advertiu contra intromissão nos negócios de Pequim com a ilha em um telefonema na semana passada com presidente dos EUA, Joe Biden. Fonte: Associated Press.