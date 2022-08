Linn da Quebrada mostra resultado após cirurgia de afirmação de gênero

01/08/2022 | 12:26



Linn da Quebrada pegou os seguidores de surpresa no último sábado, 30, ao compartilhar imagens com o rosto completamente inchado, após passar por uma cirurgia de afirmação de gênero. O procedimento em questão também é conhecido como feminização facial, pois visa dar ao rosto traços mais femininos.

Na legenda, a artista fez referência ao novo álbum de Beyoncé, Renaissance (renascimento, em português), lançado na última sexta-feira, 29. "ALiin Superstar. Fissura na fissura", escreveu a ex-BBB.

No último domingo, 31, Linn compartilhou parte do resultado da cirurgia, com fotos de um ensaio, também com referência à Beyoncé. Nas novas imagens, apesar de ainda estar com curativo no nariz, já é possível notar traços mais femininos na cantora, que está recebendo muitos elogios de anônimos de famosos.

Em ambas as publicações da artista, os comentários rendem mensagens como: "Ainda mais linda"; "Deusa"; "Maravilhosa" e "Boa recuperação". Para conferir o resultado publicado por ela, clique aqui.