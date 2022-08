Relacionamento de Rafa Kalimann e José Loreto começou nos bastidores do Domingão, afirma jornal

01/08/2022 | 11:10



Parece que Rafa Kalimann e José Loreto estão se conhecendo melhor e dando uma chance para o amor! As informações são do jornal Extra.

O suposto relacionamento ainda não foi anunciado publicamente, mas os dois teriam começado a se relacionar nos bastidores das gravações do programa Domingão com Huck, onde ambos estiveram formando o júri da semifinal do Dança dos Famosos.

Vale pontuar que os dois foram fotografados recentemente curtindo o dia em uma das praias do Rio de Janeiro.

Antes de Loreto, Rafa teve um romance com Bruninho e, em seguida com João Vicente. Já o ator que está no ar em Pantanal viveu um relacionamento longo com a DJ Bruna Lennon e trocou beijos com a ex-BBB e cantora sertaneja Gabi Martins.