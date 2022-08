Cientistas descobrem fossas lunares potencialmente habitáveis

Bianca Bellucci

Locais sombreados no interior de fossas lunares poderão ser usados por humanos durante a exploração do satélite e habitação a longo prazo. Isso porque a temperatura nessas áreas fica em torno de confortáveis 17ºC. Na superfície, por sua vez, os termômetros podem variar de 127ºC durante o dia a -173ºC à noite. Estudo foi publicado na revista Geophysical Research Letters.

Para chegar aos resultados, a equipe comandada por Tyler Horvath, estudante de doutorado em ciência planetária da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), estudou uma depressão cilíndrica localizada em uma área da Lua conhecida como Mare Tranquillitatis. A fossa tem, aproximadamente, 100 metros de profundidade e proporções similares às de um campo de futebol americano.

Na prática, o time analisou dados e imagens do local coletados pela câmera térmica Diviner Lunar Radiometer Experiment – um dos seis instrumentos da sonda Lunar Reconnaissance Orbites (LRO). O intuito era desvendar as propriedades térmicas e mapear as temperaturas. Assim, foi constatado que os termômetros variam pouco ao longo do dia lunar, que equivale a 15 dias terrestres.

É válido destacar que as primeiras fossas lunares foram descobertas em 2009 e vêm sendo estudadas desde então. No momento, estima-se que esses poços sejam tubos de lava colapsados. Também encontrados na Terra, formam-se quando a lava derretida é refrigerada. O novo estudo considera que existam 16 cavernas do tipo entre as mais de 200 depressões.