S&P Global: PMI industrial do Japão cai a 52,1 em julho, menor nível em 10 meses

01/08/2022 | 10:25



O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial do Japão caiu de 52,7 em junho para 52,1 em julho, atingindo o menor nível em dez meses, segundo pesquisa da S&P Global em parceria com o Jibun Bank. Apesar da queda, o resultado acima da barreira de 50 mostra que o setor manufatureiro japonês continuou se expandindo no mês passado, ainda que em ritmo mais fraco.