Ícaro Silva demonstra apoio à Giovanna Ewbank após situação com Titi e Bless: Minha irmã leoa

01/08/2022 | 10:11



No último domingo, dia 31, o ator Ícaro Silva demonstrou todo o seu apoio às atitudes tomadas por Giovanna Ewbank após os filhos da apresentadora terem passado por uma situação racista em Portugal.

Vale lembrar que o vídeo de Gio explodindo com a mulher bombou na internet e recebeu muitos elogios e apoio dos internautas. O caso aconteceu em um restaurante, o Clássico Beach Club, na Costa da Caparica. Lá uma mulher teria pedido que tirassem aqueles pretos imundos dali, se referindo à Titi, de nove anos de idade, e Bless, de sete anos de idade, e outra família de angolanos que estava ali presente.

Em sua declaração, Ícaro elogiou a fúria de Giovanna Ewbank, a chamando de leoa, e ainda usou uma foto super linda ao lado de Titi e Bless. O ator ainda disse que entende a atitude da atriz e sabe como ela se sentiu ao ouvir os insultos aos seus filhos. Mas não foi só isso, o ator também levou os seguidores a pensarem sobre o situação.

Giovanna Ewbank, minha irmã leoa, exalto tua força e valorizo teu autocontrole, porque sei bem o sentimento que esse tipo de ataque desperta. Te amo muito e celebro sua família apaixonante, todos os dias. Agora gostaria que vocês, meus seguidores, prestassem atenção ao fato de que Giovanna é uma mulher branca, extremamente próspera, ciente do seu papel antirracista e ainda assim atacada no seio de sua família por uma criminosa. Vocês podem imaginar o que vivem as mães pretas?? E as mães pretas e pobres? Ou pretas, pobres e solo? Os portugueses fingem que racismo não é com eles, assim como a maior parte dos brasileiros que descendem de europeus. Novamente, vocês podem imaginar o que vivem as mães pretas? Podem imaginar quanto autocontrole é preciso para criar filhos pretos em um mundo como esse?