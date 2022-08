Vai dar romance? Rafaella Santos é vista novamente com André Lamoglia

01/08/2022 | 10:10



Rafaella Santos que está solteira desde o término com Gabriel Barbosa - o Gabigol, agora está curtindo mais do que nunca essa nova fase. Anteriormente, a irmã de Neymar Jr. já teria sido vista ao lado de André Lamoglia, e segundo o Extra, os dois foram vistos juntinhos novamente.

Pois é, de acordo com o jornal os dois se aproximaram durante uma festa junina promovida pelo irmão famoso da influenciadora que aconteceu em uma mansão, em Mangaratiba, em junho, e de lá pra cá estão sendo vistos juntos algumas vezes.

A mais recente foi durante o Festival de Inverno no Rio de Janeiro, na última sexta-feira, dia 29. Lembrando que o bonitão ficou conhecido por ser galã da série Elite e porque teria ficado com Jade Picon na festa do jogador Vinicius Jr.