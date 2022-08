Filha de Paul Walker posta foto com o pai e se declara: Sempre e para sempre

01/08/2022 | 10:10



Se os fãs enfrentam saudades de Paul Walker, imagina a filha do ator? A modelo Meadow Walker de 23 anos de idade decidiu postar uma homenagem ao pai em seu Instagram e fez com que os seguidores pegassem aquele lencinho para secar as lágrimas.

Vale lembrar que o ator morreu em 2013, aos 40 anos de idade, em um acidente de carro quando sua filha única ainda tinha 15 anos de idade. Porém Paul e Meadow tinham uma relação muito boa e bonita. A modelo considerava o pai seu herói e está sempre relembrando os bons momentos ao lado do artista.

Na legenda da foto, a modelo considerou Paul seu melhor amigo e arrancou comentários de saudades e admiração. Os fãs enviaram muitos corações em apoio à Meadow.

Meu melhor amigo. Sempre e para sempre, escreveu.