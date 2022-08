Yasmin Brunet revela que está disposta a viver um romance

01/08/2022 | 10:10



Como você acompanhou, a polêmica envolvendo o nome de Caio Castro e o pagar ou não a conta no primeiro encontro fez com que Gabriel Medina fosse comentar sobre o assunto e o surfista revelou que estava louco para pagar a conta para alguém - dando a entender que gostaria de sair para um encontro.

Passada a polêmica, Yasmin Brunet que é a ex-esposa de Medina foi até as sua conta oficial do Twitter no último domingo, dia 31, fazer um leve desabafo. A modelo está solteira desde o término com o atleta reclamou que ninguém chega nela.

Eu querendo viver um romance mas ninguém chega em mim quando eu saio? galera, pode chegar!

Parece que Medina também quer viver um romance assim como a modelo também quer. Dois é par, né!?