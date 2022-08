Fiat Strada: veja as novidades da versão 2023; preços partem de R$ 95 mil

Da Redação

Veículo mais vendido do Brasil em seu segmento, a Fiat Strada 2023 foi anunciada com mais itens de série e nova cor disponível. Em 2020, a picape passou por uma mudança radical, em que ficou ainda mais robusta, ganhou novo visual e adquiriu novas funcionalidades.

No final do ano passado, a Fiat Strada chegou ao mercado com a transmissão automática CVT. Agora, toda a gama, desde a primeira versão até a topo, recebe uma atualização como parte do novo brand design: a inclusão da Fiat Flag nas etiquetas dos bancos (antes apenas as versões Volcano e Ranch possuíam).

Vale dizer que a Strada foi o primeiro veículo a integrar o movimento de rebranding da marca e trazer a Fiat Flag na grande dianteira e na manopla do câmbio.

Outra mudança da Fiat Strada 2023 vem nas versões Ranch e Volcano. Ela fica mais moderna trazendo agora nas duas o ar-condicionado digital automático. Com fácil acesso, o clima agora pode ser controlado com precisão e maior comodidade utilizando apenas a função Auto que regula o clima interno com a temperatura desejada pelo cliente.

Além disso, a Volcano manual, que já possui uma extensa lista de equipamentos, terá Wireless Charger de série, que possibilita o carregamento do smartphone sem a necessidade de fios.

Assim, o item da Fiat Strada 2023, que já era de série para a versão automática, também sairá de fábrica agora na Volcano com câmbio manual alinhado ao espelhamento sem fio da central multimídia de 7″, trazendo maior comodidade e tecnologia para recarregar o smartphone sem a necessidade do uso de fio.

A Strada MY23 ganhará também uma nova cor em ambas as versões citadas acima: o Cinza Strato, que estreou no SUV da Fiat, o Pulse, e agora chega para completar a gama de tonalidades da Strada. A cor reforça os detalhes do veículo, sua modernidade e exclusividade das versões topo de gama.

Assim, o cliente tem como opções na Volcano e Ranch o novo tom e ainda mais cinco possibilidades: Preto Vulcano, Vermelho Monte Carlo, Cinza Silverstone, Prata Bari e Branco Banchisa.

Fiat Strada 2023: preços e versões

Brasil (exceto São Paulo, Paraíba e Zona Franca de Manaus)

Nova Strada Endurance Cabine Plus 1.4 Flex MT – R$ 95.290

Nova Strada Freedom Cabine Plus 1.3 Flex MT – R$ 101.990

Nova Strada Freedom Cabine Dupla 1.3 Flex MT – R$ 107.990

Nova Strada Volcano Cabine Dupla 1.3 Flex MT – R$ 112.990

Nova Strada Volcano Cabine Dupla 1.3 Flex AT – R$ 120.990

Nova Strada Ranch Cabine Dupla 1.3 Flex AT – R$ 125.990

São Paulo