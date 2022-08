Ucrânia envia primeiro carregamento de grãos desde o início da invasão russa

01/08/2022 | 09:11



O primeiro carregamento de grãos desde o início da invasão russa em fevereiro deixou o porto ucraniano de Odessa na manhã desta segunda-feira, 1, com um acordo que pretende aliviar a iminente escassez global de alimentos e fortalecer as finanças da Ucrânia.

O primeiro navio a ser enviado, o Razoni, partiu carregando 26 mil toneladas de milho com destino final em Trípoli, no Líbano, segundo o governo turco, que ajudou a intermediar o tratado. Espera-se que o graneleiro com bandeira de Serra Leoa chegue a Istambul amanhã (2) e continue trajeto após as inspeções.

O Razoni foi escoltado por um navio das forças ucranianas por um território do Mar Negro repleto de minas, para evitar um ataque à cidade portuária estratégica no sul do país. Equipes de inspeção, incluindo funcionários da Turquia, das Nações Unidas e da Rússia, devem verificar os navios envolvidos no acordo sob o documento assinado em Istambul no mês passado.

O carregamento é o primeiro teste para permitir que a Ucrânia, uma das maiores exportadoras de grãos do mundo, comece a enviar ao exterior cerca de 20 milhões de toneladas do produto que a invasão da Rússia prendeu no país. Fonte: Dow Jones Newswires.