Chris Rock ironiza pedido de desculpas de Will Smith: Todos estão tentando ser uma vítima

01/08/2022 | 09:10



Alguns dias após o pedido de desculpas de Will Smith, Chris Rock se pronunciou sobre o assunto, mas talvez não do jeito que as pessoas estivessem esperando.

Durante um dos seus shows de comédia, o humorista ironizou o vídeo de Will ao compará-lo com o empresário Suge Knight, CEO de uma gravadora que está preso por homicídio. As informações são do jornal norte-americano Extra TV.

Todos estão tentando ser uma vítima. Se todos forem vítimas, então ninguém escutará as reais vítimas. Mesmo eu, que apanhei do Suge Smith. Eu fui trabalhar no dia seguinte, tenho filhos, disse ele.

Vale lembrar que Will deu um tapa na cara de Chris durante o Oscar 2022 após o humorista fazer um comentário sobre o cabelo de Jada Pinkett Smith.