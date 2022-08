Feira de adoção de animais tem recorde

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



01/08/2022 | 08:27



A tradicional feira de adoção Eu Amo! Eu Adoto!, realizada ontem no Parque Central, em Santo André, contou com recorde de adoções. Foram 31 animais ao todo, sendo 25 cães e seis gatos.

“Ter a feira sendo realizada novamente no último domingo do mês no Parque Central é de extrema importância para retomarmos o crescimento das adoções de animais na cidade após as restrições da pandemia de Covid-19”, destacou César Rangel Gusmão, diretor do Departamento de Vigilância à Saúde de Santo André.

“O Parque Central sempre foi conhecido como o ‘Parque dos Cachorros’, e os andreenses veem o evento como algo que já é tradicional na nossa cidade”, disse.

Lançada em 2017, a feira já garantiu um novo lar para mais de 2.300 animais. Neste ano, houve aumento de 654% no volume de adoções. Foram 98 animais doados no primeiro semestre deste ano, enquanto o mesmo período de 2021 registrou 13 doações.

O baixo número de animais doados em 2021 pode ser explicado pelo fator pandemia de Covid, como diz César Rangel.

“Durante a pandemia, ficou muito mais difícil a vida de quem resgata e procura um lar para o animal. Essa parceria entre a zoonoses com as protetoras é fundamental porque, além de conseguir um lar para o pet, também realizamos a castração e vacinação”, comentou o diretor do Departamento de Vigilância à Saúde de Santo André.

O movimento registrado na feira do domingo ressaltou o aumento na procura por adoções. Eram cerca de 50 animais disponíveis para adoção e mais da metade ganhou um novo lar.

Os interessados em adotar também podem procurar a Gerência de Controle de Zoonoses de segunda a sexta-feira. O horário para atendimento é das 8h às 12h e das 13h às 16h30. Para adotar, o interessado deve ter mais de 18 anos, apresentar comprovante de endereço com o nome do proprietário, além dos documentos pessoais, como RG e CPF.