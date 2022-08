IBGE inicia hoje coleta de dados para o Censo 2022

Da Redação



01/08/2022 | 08:21



O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) inicia hoje a coleta de informações para do Censo Demográfico 2022. No Grande ABC, a pesquisa será aplicada em 930 mil domicílios. Nesta edição, o levantamento de dados populacionais será realizado de forma 100% digital. As visitas domiciliares serão feitas na região por 2.514 recenseadores do IBGE.

O Censo Demográfico volta a ser realizado após dois anos de adiamento em razão da pandemia do coronavírus. A última coleta de dados aconteceu em 2010. Daquele ano para cá, de acordo com as projeções feitas pelo instituto, a população das sete cidades do Grande ABC cresceu 10,7%, saltando dos 2.551.328 habitantes em 2010 para 2.825.048 moradores no ano passado (dados estimados).

Nesta edição, há três novas questões que abordam informações sobre grupos quilombolas e autismo. O Censo 2022 terá dois modelos de questionários, o simplificado (básico), que será aplicado em 89% dos domicílios, e o ampliado (amostra).

As perguntas são divididas em blocos. No modelo básico, serão realizadas 26 perguntas sobre identificação do domicílio, informações sobre moradores, características do domicílio, identificação étnico-racial, registro civil, educação, rendimento do responsável pelo domicílio, mortalidade e dados da pessoa que prestou as informações. O questionário da amostra possui 77 perguntas. Além dos blocos contidos no questionário básico, este modelo investiga também trabalho, rendimento, nupcialidade, núcleo familiar, fecundidade, religião ou culto, pessoas com deficiência, migração interna e internacional, deslocamento para estudo ou trabalho e autismo.

RECENSEADORES

Para garantir a segurança da população, os recenseadores do IBGE, profissionais que irão aplicar os questionários do Censo, estarão uniformizados com colete, boné, crachá, e terão computador de mão.

Pessoas acima de 12 anos, capazes de esclarecer as perguntas, poderão responder ao recenseador. Os moradores poderão confirmar a identidade do profissional pelo site respondendo.ibge.gov.br ou pelo 0800 721 81 81, telefone de atendimento gratuito do IBGE.