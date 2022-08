Documentos falsos levam homem à prisão em Mauá

Heitor Mazzoco

Do Diário do Grande ABC



01/08/2022 | 08:19



O juiz Paulo Antonio Canali Campanella, da 2ª Vara Criminal de Mauá, condenou um homem a dois anos e oito meses de prisão – no regime fechado – por utilizar documentos falsos no Centro da cidade.

O condenado não poderá ter a pena de cárcere substituída por medidas restritivas “diante dos maus antecedentes e da reincidência do réu, dedicado à iteração criminosa”, diz trecho da decisão.

De acordo com os autos, o réu comprou documentos falsos na praça 22 de Novembro e, na sequência, foi abordado por policiais militares – que receberam denúncia anônima. Na tentativa de escapar, ele se apresentou com o nome falso dos documentos.

O número do RG utilizado pelo homem era, na verdade, de uma mulher nascida em 1938. “ Sob o contraditório, disse que tinha acabado de comprar o documento no Centro de Mauá, quando foi abordado pelos policiais. Alegou que adquiriu o documento por medo de ser indevidamente incriminado, devido às diversas abordagens que sofre no local onde mora”, diz trecho da decisão.

Um laudo pericial foi juntato ao processo, que indica que a documentação era falsa. “A carteira de identidade apreendida com o réu é falsa e a carteira de trabalho não apresenta as características documentoscópicas comumente visualizadas nos similares legítimos de mesma natureza”, afirma o magistrado em outro trecho da decisão do último dia 26.

O réu é defendido na ação pela Defensoria Pública, que pediu a absolvição em primeira instância. De acordo com o defensor Daniel Durvault Lemes Roitberg, o condenado não utilizou os documentos falsos.

“De todo modo, verifica-se que, se pretendia usar o documento, de fato, não o fez. Segundo os policiais, tão logo foram vistos, o acusado dispensou os documentos e não há prova nos autos do seu efetivo uso”, citou na defesa apresentada. Com a condenação, a defensoria peticionou apresentando recurso junto ao TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).