União Brasil demonstra apoio a Rodrigo Garcia em convenção

Da Redação



01/08/2022 | 07:54



Lideranças do União Brasil em São Paulo e no Grande ABC reafirmaram apoio à candidatura à reeleição do governador Rodrigo Garcia (PSDB) – conforme definido em reunião realizada em 9 de julho. Nomes importantes da agremiação política, que nasceu da fusão entre DEM e PSL, prestigiaram a convenção tucana ocorrida no sábado, no ginásio do Ibirapuera, na Capital.

“A participação na convenção serve como homologação da nossa parceria. É a consolidação do projeto de reeleição do Rodrigo Garcia, mas também a definição do projeto do União Brasil em São Paulo”, resumiu Nilson Bonome, ex-presidente do partido em São Caetano, na época do PSL, e candidato a deputado federal, em entrevista ao Diário.

A cúpula da sigla em São Paulo esteve presente em massa na convenção que homologou o nome de Rodrigo Garcia como candidato do PSDB ao Palácio dos Bandeirantes na eleição de outubro. Bonome levou consigo 100 militantes do União Brasil no Grande ABC – ao todo, 15 mil pessoas, de acordo com a organização, participaram do ato.

Estiveram presentes na convenção Antonio de Rueda, presidente do União Brasil no Estado de São Paulo; Milton Leite, presidente da Câmara de Vereadores da Capital e do Diretório Municipal da sigla; e Alexandre Leite, tesoureiro paulista da sigla. “Estamos fechados com Rodrigo Garcia”, disse Bonome, que já ocupou vários cargos de primeiro escalão nas administrações de Santo André e São Caetano.

O União Brasil é um dos dez partidos que formam a aliança pela reeleição de Rodrigo Garcia. A sigla pleiteia a vaga de vice-governador, ainda em aberto na chapa encabeçada pelo PSDB. Na sexta-feira, Garcia almoçou com Milton Leite em restaurante na Zona Sul da Capital, ao qual também compareceram o prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB), e o presidente estadual do MDB, Baleia Rossi.

Rodrigo Garcia tem até sexta-feira para decidir quem será seu companheiro na corrida pela reeleição. O governador diz que gostaria de ter uma mulher como parceira de chapa e, segundo informações de bastidores, chegou a encomendar uma pesquisa com alguns nomes de sua preferência – entre eles, o da ex-promotora Gabriela Manssur (MDB), ligada à causa feminina.

BIVAR

A presença de lideranças expressivas do União Brasil na convenção tucana afasta a desconfiança de que o partido poderia se desgarrar da campanha pela reeleição de Rodrigo Garcia, reproduzindo em São Paulo o movimento ensaiado pelo presidente nacional da legenda, Luciano Bivar, que ontem desistiu de concorrer à Presidência e começou a fazer acenos à esquerda.

Durante convenção do partido em Pernambuco. Bivar afirmou que tentará a reeleição à Câmara e sinalizou que a senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS), ex-aliada do presidente Jair Bolsonaro (PL), pode assumir a corrida pelo Palácio do Planalto.