Correção: Fortaleza ganha do Cuiabá em duelo de integrantes da degola

31/07/2022 | 20:30



Na nota enviada anteriormente dizia que o Fortaleza está a quatro pontos do Avaí. Na verdade, são três; Seque versão corrigida:

O Fortaleza conquistou um resultado muito importante para fugir da zona de rebaixamento ao vencer o Cuiabá por 1 a 0, nesta noite de domingo, na Arena Pantanal, em Cuiabá. O triunfo alivia a situação do time cearense, agora 18º colocado, com 18 pontos, três abaixo do Avaí, primeiro fora da faixa de queda.

O time cearense volta a ganhar após dois jogos. O Cuiabá se complicou de vez. O time do Mato Grosso coleciona o seu quarto combate sem vencer e abre a zona de rebaixamento, em 17º, com 20 pontos.

O jogo começou num ritmo bem intenso. O Fortaleza mesmo fora de casa tomou a iniciativa e levou perigo nas investidas do atacante Moisés. Aos poucos o Cuiabá foi equilibrando e quase abriu o placar numa finalização de Rodriguinho.

A resposta dos visitantes foi imediata. Aos 24 minutos, Robson, de primeira, aproveitou lançamento de Marcelo Benevenutto e fez o gol do Fortaleza. Em vantagem, o visitante passou a tocar mais a bola, enquanto o Cuiabá, nervoso, não conseguia emplacar as melhores jogadas.

No segundo tempo o Cuiabá tentou buscar o empate. Os mato-grossenses tinham um bom volume, no entanto, não conseguiam criar jogadas claras. Uma boa alternativa foi o arremate de longa distância, como nos chutes de Valdívia e Rodriguinho. No fim, o meia Pepê, de cabeça, exigiu do goleiro Fernando Miguel uma boa defesa e que garantiu a vitória.

O Cuiabá volta a jogar no próximo domingo, contra o Fluminense, no Rio. No mesmo dia, o Fortaleza joga contra o Internacional no Castelão, pela 21ª rodada.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 0 X 1 FORTALEZA

CUIABÁ - Walter; João Lucas (Daniel Guedes), Joaquim Henrique, Marllon e Igor Cariús; Camilo, Pepê e Alisson (André Luís); Gabriel Pirani (Jenison), Osório (Valdívia) e Rodriguinho (André). Técnico: António Oliveira.

FORTALEZA - Fernando Miguel; Britz, Marcelo Benevenuto, Titi e Juninho Capixaba; Lucas Sasha, Ronald e Thiago Galhardo (Matheus Vargas); Romarinho (Otero), Moisés (Fabrício Baiano) e Robson (Romero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GOL - Robson, aos 24 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Paulo César Zanovelli (MG).

CARTÕES AMARELOS - João Lucas e Igor Cariús (Cuiabá); Matheus Vargas, Thiago Galhardo, Fernando Miguel e Romarinho (Fortaleza).

RENDA - R$ 206.960,00.

PÚBLICO - 9.567 presentes.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).