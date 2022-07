Sinner busca virada arrasadora sobre Alcaraz e conquista ATP de Umag, na Croácia

31/07/2022 | 17:54



Um mês após levar a melhor sobre Carlos Alcaraz nas oitavas de final de Wimbledon, com triunfo por 3 a 1, Jannik Sinner voltou a aprontar para cima do espanhol, desta vez na decisão do ATP 250 de Umag, na Croácia. Depois de perder o primeiro set no tie-break, o italiano buscou vitória arrasadora, com duplo 6/1, para erguer o troféu e desbancar o atual campeão após 2h28.

Impressionante o aproveitamento de Sinner nestas duas vitórias contra o espanhol - perdeu o primeiro confronto entre eles em novembro. O número 10 do mundo conseguiu ganhar os 17 breakpoints que teve no duelos com o espanhol. Foram cinco quebras neste domingo para o título.

O equilíbrio prevaleceu no primeiro set, com os jogadores confirmando o serviço até 6 a 6 sem nenhuma chance de quebras. No tie-break, o espanhol começou melhor e abriu logo 5 a 1. O italiano esboçou reação e encostou com 5 a 4, salvou um set point, mas viu o rival fechar com 7/5.

Diferentemente da parcial anterior, o segundo set foi totalmente dominado por Sinner. Depois de Alcaraz fazer 1 a 0 e desperdiçar seis breakpoints, o italiano fez a festa. Ganhou todos os games, quebrando o saque do espanhol três vezes, para igualar a decisão com 6/1.

O título sairia no set desempate. E mais uma vez Sinner foi avassalador. Quebrou na quarta e sexta parciais e abriu logo 5 a 1. Bastava ser preciso no serviço. E assim o fez, encaixando pontos diretos e alcançando brilhante virada com duplo 6/1 após levar 7/6.

Sinner ganha seu sexto título em sete finais na carreira. A única decisão perdida foi no Masters 1000 de Miami em 2021. Do mais, o italiano número 10 do mundo só festejou.