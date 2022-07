Matías Rossi vence 1ª corrida da Stock Car em Interlados e Felipe Fraga leva a 2ª

31/07/2022 | 15:28



O piloto argentino Matías Rossi aumentou seu recorde como o estrangeiro mais bem-sucedido da Stock Car. Largando em 3º, ele contou com um toque entre César Ramos e Felipe Fraga para herdar a pole-position e venceu a primeira corrida deste domingo da Stock Car em Interlagos. A prova, válida pela sétima etapa da competição, contou com alguns acidentes e bons pegas na pista, especialmente nas primeiras colocações. Essa foi a segunda vitória de Matías Rossi na categoria. O pódio foi completado por Felipe Lapenna e Guilherme Salas.

A disputa foi tensa nos minutos finais, e também na sáida dos boxes. Os pilotos estavam com muita vontade. Interlagos provoca isso. Pilotar no autódromo paulista tem um desafio especial para os concorrentes da Stock. Também não faltou ultrapassagem, com alguns carros saindo do traçado e andando na terra.

A largada da prova atrasou por causa de uma manutenção na pista. Havia óleo no circuito. Ricardo Maurício, antes mesmo do começo da prova, teve problemas e ficou fora. Na primeira volta, Cacá Bueno e Gaetano di Mauro se chocaram. As primeiras posições da prova tiveram alterações logo em seguida, na sexta volta, com Felipe Fraga ultrapassando Matías Rossi pelo 2º lugar.

A disputa entre César Ramos, 1º, e Fraga, 2º, foi forte até nos boxes. Os dois carros saíram simultaneamente, praticamente porta a porta, com Matías Rossi colado atrás deles já na pista. Segundos depois, Ramos e Fraga ficaram lado a lado e se tocaram após uma leve saída do 2º colocado da pista. Com o toque, Ramos rodou, "comeu terra" e saiu, perdendo a primeira posição. Ele conseguiu se manter na prova.

Fraga foi punido pelo movimento e teve de fazer um drive-through nos boxes. Ao cumprir a penalidade, o piloto voltou na 19ª posição, e Matías Rossi assumiu a 1ª, seguido por Felipe Lapenna, Guilherme Salas, Gabriel Casagrande e César Ramos. Lapenna tentou se aproximar de Rossi, mas não conseguiu. César Ramos, por conta da saída dos boxes com Fraga, foi punido com 20s.

SEGUNDA PROVA

Na segunda prova do dia, Felipe Fraga usou da estratégia para vencer em Interlagos. Campeão em 2016 no mesmo circuito, o piloto que substituiu Daniel Serra conseguiu abrir vantagem na primeira posição após uma boa parada nos boxes. Válida pela sétima etapa da Stock, a prova contou com mais disputas na pista, especialmente nas primeiras posições.

Logo no começo, uma batida entre vários carros ocasionou um safety car, o que deixou os pilotos em pé de igualdade no circuito. O pódio teve Felipe Fraga em 1º, Thiago Camilo em 2º e Rodrigo Baptista em 3º. Fraga, inclusive, fez uma boa prova também na primeira corrida, mas sofreu uma punição após um choque com César Ramos. Ele substituiu Daniel Serra nesta etapa da Stock Car.

Na segunda prova, como é costumeiro na Stock Car, houve a inversão dos 10 primeiros colocados da primeira corrida. O décimo colocado é o primeiro; o nono, o segundo e assim sucessivamente. Logo no começo da corrida, houve um choque grande entre vários carros e a entrada do safety car na pista para que fossem retirados os veículos. A liderança da prova ficou com Rodrigo Baptista, seguido por Allam Khodair, Thiago Camilo, Felipe Lapenna e Gabriel Casagrande.

Logo na relargada, na quarta volta, após a saída do safety car, Thiago Camilo conseguiu ultrapassar Khodair e ganhar a segunda posição. Após a abertura dos boxes, porém, a dinâmica da prova mudou, com Felipe Fraga ganhando posições à frente do grid. Ele saiu pouco à frente, quase colado, em Thiago Camilo.

Em 1º, Fraga conseguiu abrir distância para os outros competidores com tranquilidade. As disputas continuaram nas outras posições, com Nelson Piquet Jr. galgando sua chegada à sexta posição, ultrapassando Gabriel Casagrande. Piquet e Zonta, inclusive, conseguiram subir ainda mais posições por conta do botão de ultrapassagem, que dá mais força aos carros.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA PRIMEIRA CORRIDA:

1.Matías Rossi (A.Mattheis-Vogel/Toyota Corolla) 19 voltas

2. Felipe Lapenna (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze) a 2s877

3.Guilherme Salas (KTF Racing/Chevrolet Cruze) a 5s014

4. Gabriel Casagrande (A.Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze) a 7s427

5. Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) a 11s232

6. Diego Nunes (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) a 14s478

7. Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla) a 14s584

8. Felipe Massa (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze) a 15s180

9. Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) a 16s837

10. Rodrigo Baptista (Crown Racing/Chevrolet Cruze) a 17s823

11. Átila Abreu (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) a 18s003

12. Lucas Foresti (KTF Sports/Chevrolet Cruze) a 26s641

13. César Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) a 28s482

14. Rubens Barrichello (Full Time Sports/Toyota Corolla) a 33s849

15. Andi Jakos (Full Time Sports/Toyota) a 34s446

16. Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla) a 44s485

17. Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) a 46s902

18. Tony Kanaan (Full Time Bassani/Toyota Corolla) a 47s092

19. Felipe Baptista (KTF Racing/Chevrolet Cruze) a 47s427

20. Thiago Vivacqua (RKL Competições) a 1min01s908

21. Felipe Fraga (Eurofarma RC/Chevrolet) a 1min23s706

22. Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) a 1min31s181

23. Tuca Antoniazi (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze) a 1min32s439

24. Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Toyota Corolla) a 1min32s700

25. Nelson Piquet Jr. (Motul TMG Racing/Toyota Corolla) a 1min39s994

26. Galid Osman (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) 1 volta

27. Julio Campos (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze) 1 volta

Não completaram

Cacá Bueno (Crown Racing/Chevrolet Cruze)

Pedro Cardoso (Crown II Racing/Chevrolet Cruze)

Gaetano Di Mauro (KTF Sports/Chevrolet Cruze)

Sergio Jimenez (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla)

Não largou

Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze)

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SEGUNDA CORRIDA:

1. Felipe Fraga (Eurofarma RC/Chevrolet) 17 voltas

2. Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) a 2s927

3. Rodrigo Baptista (Crown Racing/Chevrolet Cruze) a 7s841

4. Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla) a 8s141

5. Nelson Piquet Jr. (Motul TMG Racing/Toyota Corolla) a 9s379

6. Julio Campos (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze) a 11s814

7. Felipe Baptista (KTF Racing/Chevrolet Cruze) a 12s038

8. Gabriel Casagrande (A.Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze) a 12s910

9. Felipe Massa (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze) a 13s727

10. Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) a 16s865

11. Tony Kanaan (Full Time Bassani/Toyota Corolla) a 17s619

12. Galid Osman (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) a 18s334

13. Cacá Bueno (Crown Racing/Chevrolet Cruze) a 21s286

14. Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) a 23s060

15. Felipe Lapenna (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze) a 23s686

16. Lucas Foresti (KTF Sports/Chevrolet Cruze) a 24s388

17. Átila Abreu (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) a 27s183

18. Matías Rossi (A.Mattheis-Vogel/Toyota Corolla) a 27s684

19. Gaetano Di Mauro (KTF Sports/Chevrolet Cruze) a 28s383

20. Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Toyota Corolla) a 28s725

21. Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) a 28s740

22. César Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) a 29s146

23. Rubens Barrichello (Full Time Sports/Toyota Corolla) a 32s261

24. Thiago Vivacqua (RKL Competições) a 32s385

25. Andi Jakos (Full Time Sports/Toyota) a 36s014

26. Tuca Antoniazi (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze) 1 volta

27. Sergio Jimenez (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla)