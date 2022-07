Mariana Rios surge de fio dental e brinca: Alguém viu minha saia?

31/07/2022 | 11:11



O que é bonito é para se mostrar! Fazendo sucesso como apresentadora do reality Ilha Record, Mariana Rios deu o que falar nas redes sociais ao subir a temperatura com clique sensual. No último sábado, dia 30, a atriz exibiu a boa forma ao aparecer de fio dental.

Alguém viu minha saia?, brincou na legenda.

Na imagem, ela aparece em frente ao espelho com top, jaqueta aberta e calcinha bem pequena. Na mesma hora, os fãs elogiaram.

Minha nossa, que mulherão, escreveu um.

Maravilhosa, sempre, disparou outro.

Está aqui em casa. A senhoria pode, por favor, vir buscar?, brincou mais um.