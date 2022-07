Florence Pugh se incomodou com pegação entre Harry Styles e Olivia Wilde em set enquanto ela ainda era casada

31/07/2022 | 10:11



Ao que parece, Florence Pugh não gostou nadinha de ver o watermelon sugar rolando solto no set de Não Se Preocupe, Querida. O filme tem previsão de estrear em setembro desde ano, mas as polêmicas estão chegando antes. De acordo com o Page Six, a atriz teria ficado incomodada de ver a pegação entre Harry Styles e Olivia Wilde quando a moça ainda era casada com Jason Sudeikis.

Posso dizer que Flo vendo Olivia e Harry um sobre o outro no set não caiu bem, pois Olivia ainda estava com Jason quando ela ficou com Harry, revelou uma fonte ao veículo.

Wilde é diretora do longa em que o cantor faz parte e, de acordo a fonte, o ex-marido da cineasta visitava o local de gravação com os filhos do casal.

Jason e as crianças visitaram Olivia no set algumas vezes, então acho que tudo isso fez as pessoas se sentirem um pouco desconfortáveis.

Sem saber lidar com a situação, Florence, por sua vez, teria até parado de curtir os posts da diretora nas redes sociais.

Vale lembrar que Olivia e Jason se separaram em novembro de 2020 e atriz assumiu o relacionamento com Styles dois meses depois. Na época, os tabloides internacionais disseram que Wilde tinha um caso com o cantor cerca de um mês antes de terminar com o pai de seus dois filhos. Eita!