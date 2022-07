Ex-marido de Jennifer Lopez acredita que casamento da cantora com Ben Affleck não vai durar

31/07/2022 | 10:11



Olho gordo? Jennifer Lopez não tem um dia de paz! Ojani Noa, ex da cantora, deu pitaco sobre o casamento dela com Ben Affleck e disparou que a união não vai durar. Isso porque, de acordo com o Daily Mail, o primeiro marido de JLo não a vê estabelecida apenas com uma pessoa pois já noivou seis vezes. Oi?

Desejo o melhor a ela e a Ben, mas não estou convencido de que vai durar, disse.

O cubano, que foi casado com a artista entre 1997 e 1998, continuou:

Jen adora estar apaixonada, mas ela já foi noiva seis vezes. Ben é o marido número quatro. Eu era o marido número um e ela me disse que eu era o amor da vida dela. Quando nos deitamos na cama em nossa noite de núpcias, ela disse que ficaríamos juntos para sempre. Acho que ela é alguém que vai se casar sete ou oito vezes. Eu não posso vê-la nunca se estabelecendo com uma pessoa. Ela se esforça constantemente para seguir em frente em sua vida profissional, e é por isso que ela tem uma carreira de três décadas, mas ela também segue em frente em sua vida privada.