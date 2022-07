Vera Cruz promove grandes encontros

Juliana Bontorim

Do Diário do Grande ABC



31/07/2022 | 10:06



O Pavilhão Vera Cruz, em São Bernardo, transmite sintonia entre lúdico e história. Neste último evento que estive por lá, o Festival Viva La España, foi cinematográfico, literalmente. Imagina comigo: vários chefs, muitas panelas, brasa ardendo e disposição para atender aos convidados, que compraram convite para vivenciar a gastronomia europeia e ainda garantir momento com a estrela Henrique Fogaça, chef que integra programa da TV Band, inclusive, gravado no local.

“Foi sensacional o resultado que tivemos nesta primeira atividade. Vem muito mais por aí”, comenta Mario Guazelli, do grupo Play Mídia, que conta com os sócios, Rivail Carvalho, proprietário do Bar Central, e Rodrigo Salomon, diretor executivo da produtora PHR-9, empresa são-bernardense, que está no comando das produções no espaço. A saber: a permissão onerosa consiste no pagamento mensal em torno de R$ 500 mil para o próprio município. Excelente iniciativa.

Para comemorar

Esta semana foi aniversário de São Caetano. Dia 28 de julho, com muito orgulho, os são-caetanenses e os que sempre frequentam espaços por lá – como eu – celebraram muitos motivos positivos para viver nesta cidade. Quero deixar aqui meu carinho pelo prefeito José Auricchio Júnior e sua primeira-dama, Denise, que sempre me receberam com muito respeito em todos os eventos do município. Tenham sempre canal aberto com esta colunista que sente-se muito acolhida pelos moradores e pelas moradoras do município.</CF>

Que venha a 29ª Festa Italiana, que será realizada na Praça Comendador Ermelino Matarazzo, s/nº, no bairro Fundação, a partir do dia 6. Aliás, as inscrições para o credenciamento de apresentações artísticas estão abertas até hoje. No site da prefeitura é possível obter mais informações. Circularei em vários stands para contar tudo para vocês.

Me convidem, que eu vou!

Microfone

Com empresa na Flórida, nos Estados Unidos, o empresário Marcos Galo, proprietário da Z3 LED Solutions, esteve no Brasil para realizar alguns trabalhos e visitas especiais. Dentre eles, gravação do DVD Cabaré<, com os cantores Leonardo e Bruno & Marrone, gravado no Vibra São Paulo, na Capital. Após duas semanas em terras brasileiras, onde teve a oportunidade de visitar São Caetano, é hora de voltar para Miami. Galo já comemorou as produções dos shows de Ivete Sangalo e Racionais MC realizados no Exterior. Na agenda, alguns festivais até o fim do ano.

Mais que palavras

“Imagine um Brasil sendo revolucionado por uma vacina contra o vírus do racismo, chamada de colorida.” A partir desse argumento inicial, o escritor diademense, Alexandre Ribeiro, 24 anos, lançou obra Da Quebrada Pro Mundo e realizou palestra para adolescentes em internação no CASA Diadema, centro socioeducativo da Fundação CASA na cidade. Ribeiro ganhou bolsa de trabalho social voluntário do governo alemão e mora, atualmente, na Alemanha.

Em tempo

Meeting empresarial realizado em Santo André foi sucesso de público e presença de diversas autoridades, que passaram pelo palco e também pela plateia. Porém, meu destaque, que não queria deixar passar é ressaltar o espaço no Theatro Carlos Gomes. A reforma ficou maravilhosa e engrandeceu ainda mais o Centro da cidade. Digno de receber grandes apresentações e aplausos.

Ritmo de festa

Para encerrar julho, quero relembrar a festa julina realizada no bairro Jardim, em Santo André. Simplesmente rica em detalhes, com público festivo, barracas de gastronomia típica, atividade solidária e organização feita pelos próprios lojistas da região. Com certeza, incentivo outros momentos de descontração nestas ruas arborizadas.