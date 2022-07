Recicla Grande ABC

Da Redação



Consumir com consciência é fundamental para salvar o planeta

Utilizar os recursos naturais com responsabilidade é a chave para evitar que o desenvolvimento da sociedade coloque o planeta em risco. A natureza precisa ser protegida para não entrar em colapso. Despertar o interesse do indivíduo no assunto, de modo a fazer com que cada um contribua a seu modo com a sustentabilidade, é essencial – daí a necessidade do debate e da conscientização.

A reciclagem de materiais que teriam o lixo como destino, concordam especialistas que participaram de webinar promovido por Diário e Braskem, é uma das formas mais eficientes – e simples – à disposição do cidadão para auxiliar na tarefa de salvar a Terra. Reaproveitar é a palavra-chave da economia circular, uma necessidade dos tempos modernos.

O tema é importante para a economia e a sustentabilidade, tanto no ambiente público quando no privado. Reciclar é um dos principais desafios das gestões municipais na definição de políticas públicas regionais para garantir uma destinação adequada dos resíduos e instituir uma educação ambiental efetiva.

Cada garrafa de plástico reciclada, assim como embalagens de papelão e recipientes de vidro, impede novas extrações de recursos da natureza e o consumo de energia. Além de movimentar a economia doméstica, já que muitas famílias tiram seu sustento da cadeia de reaproveitamento de materiais.

“Refletir sobre o assunto é o primeiro passo para a mudança de comportamento. Para o Ministério do Meio Ambiente, consumir de forma consciente é fundamental para minimizar os impactos negativos que causamos aos recursos naturais”, alerta Sérgio Vieira, diretor de Redação do Diário. “O Grande ABC tem buscado dar respostas a esta questão. E o jornal, que sempre se preocupou em fomentar discussões importantes para o desenvolvimento regional, não poderia se abster”, completa.

“Temos o compromisso de apoiar e incentivar a economia circular. A discussão do assunto nos ajuda a dar visibilidade a iniciativas sustentáveis. Nós da Braskem acreditamos que promover o conhecimento é um passo fundamental na construção de uma cultura de consumo consciente e o descarte correto de resíduos. Falar sobre o assunto nos ajuda a pensar de que maneira cada setor da sociedade pode contribuir e atuar de forma sustentável e responsável”, diz Sylvia Tabarin, gerente de relações institucionais Sudeste da Braskem.

Economia circular é compromisso coletivo para o planeta seguir se desenvolvendo

Economia circular. É cada vez mais comum o termo ser empregado pelo cidadão comum nas conversas do dia a dia ou em reuniões de cúpula de empresas e governos. Diminuir o impacto da atividade humana nos recursos naturais, por meio do reaproveitamento de materiais usados como matéria-prima pela indústria, é o melhor caminho para garantir a sobrevivência do planeta. Para isso, é preciso integrar agentes públicos e privados com a comunidade.

“Historicamente, nossa economia sempre foi linear: a gente gera, extrai, descarta e enterra”, contextualiza André Luiz das Neves, coordenador do GT (Grupo de Trabalho) de Resíduos Sólidos do Consórcio Intermunicipal, durante o webinar ‘Recicla Grande ABC’, realizado em parceria entre Diário e Braskem. “O planeta não sustenta mais esse modelo de desenvolvimento econômico”, alerta o especialista.

A política nacional de resíduos sólidos estabelece a responsabilidade compartilhada – entre empresas, governos e a população – para que a gestão ambiental ocorra de uma forma eficiente garantindo o desenvolvimento sustentável das cidades. “O poder público tem um papel muito importante de fazer esta articulação junto com a sociedade e com as empresas”, atesta Gilvan Junior, superintendente do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André).

Gilvan Junior conta que a administração pública atua como indutora da economia circular quando disponibiliza pontos de intersecção entre população e empresas. O superintendente cita como exemplo os 20 ecopontos implantados e mantidos pela Prefeitura em Santo André, utilizados pelos cidadãos para descarte de material reciclável. Depois de coletados e encaminhados para o aterro localizado no Parque São Jorge, os resíduos que interessam para matéria-prima são retirados pelas indústrias.

A madeira, por exemplo, é toda reaproveitada pela Eucatex, companhia que produz chapas e painéis, enquanto pneus velhos são recolhidos pela Anip (Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos). “A gente tem esta logística reversa. Tudo o que é gerado de resíduos vai para os nossos ecopontos, (de onde) a gente leva para o aterro (para ser reutilizado pela indústria)”, explica o superintendente.

“Só vão ser aterrados os rejeitos”, diz Gilvan Junior. Empresas se interessam por se enquadrar no modelo de economia circular porque práticas sustentáveis garantem negócios e valor de mercado para as marcas. Ignorar os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), programa da ONU (Organização das Nações Unidas) que, entre outros objetivos, propõe proteger o meio ambiente e o clima, é perder contratos ao redor do mundo – conheça todos os 17 na arte da página ao lado.

“Uma atividade econômica que está na bolsa, com economia aberta, se não tiver práticas sustentáveis, perde (valor de) ação. A gente está falando de uma questão objetiva, econômica: ganhar ou perder dinheiro”, ressalta Neves, dizendo que o tema é sério e traz consequências práticas graves para quem não se adequar. “No ano passado, a Cetesb negou 5.800 licenças para empresas grandes que não atenderam a questão da logística reversa. Este é, de fato, um novo modelo econômico”, completa o coordenador do GT do Consórcio.

Toda a sociedade se beneficia da implantação da economia circular, ensina Neves. “Olhando a atividade industrial, tem vários benefícios. Primeiro: redução de perdas. Reduz perdas, tem economia. Segundo: a questão da marca institucional. Hoje, qualquer atividade econômica está intrinsecamente ligada a um conceito de empresa responsável”, finaliza o especialista em resíduos sólidos.

Economia circular é modelo econômico baseado em redução, reutilização, recuperação e reciclagem de matérias-primas e energia de modo a preservar recursos naturais. Sua execução plena depende do envolvimento de todos os segmentos da sociedade, conforme pontua Sérgio Vieira, diretor de Redação do Diário.

O executivo destacou a importância do debate, sustentado em dados científicos, para conscientizar a comunidade sobre a importância de reutilizar materiais, que iriam para o lixo, para preservar o meio ambiente e proteger as futuras gerações. “É justamente o papel de eventos como este, deste webinar: trazer informação. Ajudar o cidadão a ter todas as informações possíveis para fazer a sua análise. Contribuir para a gente poder ter um mundo cada vez mais sustentável”, finalizou Vieira.

Moeda Verde estimula troca de recicláveis por alimentos

Santo André gastava R$ 1 milhão por ano com a limpeza de núcleos habitacionais localizados em sua periferia. Mas as dificuldades para levar os equipamentos até o interior das comunidades, onde vielas estreitas e íngremes atrapalham a circulação de caminhões, impediam o serviço bem feito. Até novembro de 2017, quando o município implantou o programa Moeda Verde.

Coordenada pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), a ação busca sensibilizar os moradores da cidade, especialmente os que vivem em comunidades carentes, sobre a importância da separação dos resíduos úmidos e secos e do consumo consciente.

Como estímulo, as famílias trocam resíduos recicláveis por alimentos. A cada 5 quilos de materiais entregues, o morador recebe um 1 quilo de hortifrúti – frutas, legumes e verduras. O projeto piloto foi implantado no Núcleo dos Ciganos, em Utinga.

O Moeda Verde parte do reaproveitamento dos resíduos, mas abrange também a segurança alimentar e a alimentação saudável. “A gente gastava em pontos R$ 1 milhão por ano para limpar a comunidade e a comunidade vivia suja. A gente hoje tem a comunidade limpa, tem alimentos levados para essas pessoas e a destinação correta (dos resíduos). Então, todos ganham”, diz o superintendente do Semasa, Gilvan Junior.

Vinte e duas comunidades em Santo André já são atendidas pelo programa. Os núcleos Havana e Vila Sá foram os mais recentes a serem incluídos, em abril. A ideia do Semasa é chegar a 30 até o fim de 2024.

Em quase cinco anos de existência, o programa já evitou que 670,8 toneladas de resíduos sólidos fossem enviadas ao aterro municipal do bairro Cidade São Jorge – iniciativa fundamental para que a vida útil do equipamento tenha sido estendida em cinco anos. Em troca, 134,1 toneladas de alimentos foram entregues às famílias.

“Além da ação social, de ter uma troca (por alimentos), ainda a gente tem a questão ambiental, a sensibilização. Com isso tudo, começam a perceber que, cuidando do meio ambiente, melhora o nosso entorno, melhora a vida de todos”, sintetiza Gilvan Junior.

Em média, a cada 21 dias, uma agência móvel visita os núcleos para fazer a troca dos resíduos pelos alimentos frescos, que são adquiridos de produtores rurais urbanos da cidade e também por meio do Banco de Alimentos.

Em 2021, o Moeda Verde foi apontado como o segundo melhor programa do Brasil, pela Rede Política de Ação pela Sustentabilidade. O Prêmio RAPS reconhece ações e projetos inovadores no âmbito público e que estejam relacionados aos ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável), preconizados pela ONU (Organização das Nações Unidas). No início do mês, o prefeito de Recife, João Henrique Campos, esteve em Santo André para conhecer o projeto e, entusiasmado com o que viu, disse que vai estudar a hipótese de implantá-lo na capital pernambucana.<