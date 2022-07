Personalidade.Josefina Spagnuolo.Ela cantou no Scala de Milão. Quem tem uma gravação dela?

Em 1999, Memória publicou um artigo ilustrado sobre Josefina, com fotos dela nos palcos:

Menina, em 1940, apresentando-se ao lado do seu instrutor, professor Tino Bruno, em festival artístico organizado na antiga sede do São Caetano EC, na Rua Perrella.

Em abril de 1951, num concerto a bordo do navio Anna C., Josefina cantava em pleno Oceano Atlântico, em viagem à Europa.

Em abril de 1960, apresentando-se numa emissora de Curitiba, em mais uma excursão ao Sul do País.

Em 1999, em seu apartamento, no Centro de São Caetano, gravando conosco lembranças dos áureos tempos.

Ganhamos dela a foto original de hoje, que não saiu naquela reportagem, quando sugerimos que a cidade gravasse um CD com ela. Não deu tempo.

A voz de Josefina Spagnuolo permanece arquivada em <CF160>Memória</CF> e em fitas guardadas por noivas que tiveram a honra de ter Josefina cantando no dia do seu casamento. Seria um verdadeiro achado descobrir, ao menos, um destes discos.

PRÊMIOS

Dois troféus Roquete Pinto, da TV Record, como a melhor cantora lírica de São Paulo em 1951 e 1952.

RÁDIO

Descoberta pelas emissoras de São Paulo, se apresentou em várias delas, com destaque para a Rádio Gazeta, que mantinha uma orquestra própria e era líder em audiência no segmento dos chamados programas de música fina.

EXCURSÕES

Viajou pelo Brasil todo, cantou nos grandes palcos de Buenos Aires e Montevideo. O Teatro Municipal de São Paulo e os principais teatros de Curitiba e Porto Alegre lotavam quando de suas apresentações. Nunca cantou para uma plateia vazia.

EUROPA

Josefina participou de concertos em Lisboa, Gênova e Milão. Nesta cidade, o maestro Angelo Bettinelo, surpreso pela beleza e facilidade de voz de Josefina Spagnuolo, compôs, especialmente para ela, duas belíssimas canções, manuscritas e autografadas, com uma dedicatória das mais honrosas.

UMA NOTÍCIA

“Hoje, 21h, Cena da Loucura, da ópera Lucia de Lamermoor, de Donizetti, na magnífica interpretação de Josefina Spagnuolo, acompanhada pela Orquestra Cruzeiro do Sul, sob a regência do maestro Alberto Marino”.

Cf. O Estado de S. Paulo, 10-5-1945.

Revolução de 32

22º dia: 30 de julho

A brilhante ação das forças constitucionalistas.

As tropas ditatoriais tentam, num dos setores do Norte, mais um assalto, que foi vitoriosamente repelido.

A comissão de publicidade institui hoje (30-7-1932) a Hora do Rádio Jornal, divulgando comunicados sobre o movimento, diariamente, pelas rádios Record, Cruzeiro do Sul e Educadora Paulista.

Cf. O Estado de S. Paulo, 31-7-1932.

Editorial – São Paulo não tem outro objetivo senão o de repor o Brasil no regime da lei.

O OUTRO LADO

Ocupação de São José do Barreiro e Morro Pelado pelas tropas (federais) que operam no vale do Jaguaribe, rendição das forças rebeldes (paulistas) que operam na capela da Ribeira e rendição e ocupação do Túnel (Serra da Mantiqueira) pelas forças mineiras.

Cf. Diário de Getúlio Vargas, registro de 30-7-1932.

SÃO CAETANO

Em 1997, a Fundação Pró-Memória organizou uma exposição sobre a Revolução de 1932. Nossa página Memória guardou a notícia.

