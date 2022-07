Diadema entrega 250 títulos de propriedade na Vila Olinda

Da Redação



31/07/2022 | 09:12



A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Diadema entregou ontem, na Vila Olinda, 250 títulos de propriedade para os moradores do bairro. Os munícipes, que construíram suas casas em lotes que haviam sido cedidos há mais de 30 anos pela Prefeitura, agora tomam posse definitiva dos imóveis. O documento garante que os terrenos não possam ser pedidos de volta por nenhum governo, além da possibilidade de uma série de acesso benefícios, como acesso à linhas de crédito.

O prefeito José de Filippi Junior destacou que desde 2021 já foram entregues mais de 3.000 títulos de propriedade na cidade, por meio do programa Regulariza Diadema. “Tem que comemorar muito porque é uma luta de muitos anos e que dá trabalho”, afirmou. Filippi explicou que as equipes da Secretaria de Habitação têm atuado para reduzir a burocracia dos processos de regularização de imóveis e comparou a situação à uma corrida com barreiras.

“Tinha que pular obstáculo de um metro e oitenta de altura. A gente corria, corria, quando chegava tinha que pular o negócio que era maior do que a gente, que demorava para a gente poder pular e agora não. Agora a gente está fazendo com mais rapidez”, completou.

O prefeito lembrou que há quase 40 anos as famílias esperam pelo documento, que chega em um momento em que a urbanização do bairro já está consolidada, com investimentos em infraestrutura, saneamento, entre outras áreas. “Estamos totalmente em alerta e trabalhando pra que a gente recupere cada vez mais a cidade”, pontuou.

“Diadema vai ter de volta uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, porque em um ano a gente não faz milagre. Em um ano a gente trabalha e vocês vão ver os avanços que estão acontecendo a cada mês na nossa cidade”, concluiu. Filippi afirmou, ainda, que com o título de propriedade em mãos, além de poder deixar o imóvel para os filhos, os moradores podem ter acesso à linhas de crédito.