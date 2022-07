Ituano apronta diante do CSA em Maceió e amplia série invicta na Série B

30/07/2022 | 22:38



Mesmo jogando fora de casa, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), o Ituano conquistou uma importante vitória. O time enfrentou o CSA, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e venceu por 3 a 1, com dois gols de Rafael Elias e outro de Mário Sérgio. Os mandantes até descontaram no final, quando estavam em vantagem numérica, com Yann Rolim, mas não evitaram a derrota.

Com o resultado, o Ituano chega a quatro jogos sem perder, sendo duas vitórias seguidas. Ocupa a 12ª colocação, com 26 pontos, seis a mais do que o CSA, que abre a zona de rebaixamento, em 17º lugar. Os alagoanos estão sem vencer há três jogos, sendo a segunda derrota consecutiva.

Após um começo de jogo truncado, CSA e Ituano começaram a se soltar. Quem chegou primeiro com perigo foi o time mandante, com Osvaldo. Apesar de impedido, ele exigiu boa defesa de Pegorari. O Ituano respondeu rápido com Rafael Elias chutando à queima-roupa, mas Marcelo Carné salvou o CSA.

Aos 24 minutos, porém, o goleiro alagoano não conseguiu evitar o gol do atacante. Rafael Elias ganhou no mano a mano, levou para o pé esquerdo e chutou da meia-lua, no cantinho, para abrir o marcador. O gol animou o Ituano, que ainda ampliou aos 39 minutos. Aylon recebeu na direita e cruzou na medida para Mário Sérgio completar, de cabeça, na pequena área.

Na volta para o segundo tempo, o Ituano dificultou ainda mais qualquer reação do CSA. Após lançamento, o árbitro pegou toque de mão dentro da área e marcou pênalti a favor do time paulista. Rafael Elias deslocou bem Marcelo Carné e fez 3 a 0, aos cinco minutos.

O cenário mudou no meio do segundo tempo, quando Calyson foi expulso direto dois minutos depois de entrar em campo, por entrada violenta. Apesar da vantagem numérica, o CSA não conseguiu assustar o Ituano. Até que aos 43, Yann Rolim foi acionado na área, girou bem e finalizou no cantinho para diminuir. O gol até animou os alagoanos, que tentaram exercer pressão, mas não tiveram tempo para prosseguir com a reação.

Pela 22ª rodada, o Ituano volta a campo na sexta-feira, às 19h, quando visita o Vila Nova, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO). No sábado, às 16h30, o CSA estará em Salvador (BA), onde encara o Bahia, na Arena Fonte Nova.

FICHA TÉCNICA

CSA 1 X 3 ITUANO

CSA - Marcelo Carné; Diego Renan, Werley, Lucão e Edson (Igor); Geovane (Yann Rolim), Canteros (Rogério), Gabriel e Lourenço (John Mercado); Osvaldo e Rodrigo Rodrigues (Elton). Técnico: Alberto Valentim.

ITUANO - Pegorari; Raí Ramos, Rafael Pereira (Léo Santos), Bernardo Schappo e Mário Sérgio (Jiménez); Lucas Siqueira, Kaio e Caique; Gabriel Barros (João Victor), Rafael Elias (Bruno Lopes) e Aylon (Calyson). Técnico: Carlos Pimentel (interino).

GOLS - Rafael Elias, aos 24, e Mário Sérgio, aos 39 minutos do primeiro tempo. Rafael Elias, aos cinco, e Yann Rolim, aos 43 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - José Mendonça da Silva Júnior (PR).

CARTÕES AMARELOS - Igor, Canteros e Lourenço (CSA).

CARTÃO VERMELHO - Calyson (Ituano).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).