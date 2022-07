Palmeiras declara guerra contra a arbitragem no Brasil: 'Um grande problema'

30/07/2022 | 20:11



Gustavo Scarpa reclamou do trabalho de Anderson Daronco contra o Ceará de maneira sutil, enquanto Abel Ferreira gritou "contra tudo e contra todos" no fim do jogo no Castelão. Mais uma vez a equipe se mostrou revoltada contra os homens do apito e, mesmo ganhando por 2 a 1, resolveu declarar guerra à arbitragem em pronunciamento duro de Anderson Barros, executivo de futebol do líder do Brasileirão.

"Acredito que essa seja a primeira vez que venho representar a diretoria em razão de algo que está ficando insustentável para o futebol. Tivemos hoje uma arbitragem extremamente complicada e delicada de Anderson Daronco", iniciou sua bronca o dirigente. Os palmeirenses estavam revoltados pelo pênalti anotado para o Ceará em lance no qual Danilo nada faz em Vina e também por um lance mais grave em Zé Rafael na área, no qual a possível falta acabou ignorada.

"Temos um grande produto na mão e estamos diminuindo seu valor. O Palmeiras já esteve na CBF, estivemos com Wilson Seneme, e as coisas não mudam. Não tem mais como ter discurso de 'estamos tentando mudar'", reclamou. "Os erros são muito maiores hoje do que acontecia tempos atrás. No jogo contra o São Paulo, a CBF, em nome de Seneme, foi incapaz de dizer se houve impedimento ou não", lembrou Barros, ainda indignado com a falha que custou a queda na Copa do Brasil.

O Palmeiras promete não se calar mais. "Chegou um momento delicado. Ou a CBF e o Wilson Seneme tomam uma posição drástica, ou o futebol vai caminhar por um futuro muito ruim", previu. "A arbitragem se torna um grande problema. O Palmeiras não vai aceitar isso. Mais medidas serão tomadas contra a comissão de arbitragem, contra o árbitro do jogo e até mesmo junto à presidência da CBF, a responsável."

Anderson Barros explicou o motivo de nova bronca do Palmeiras contra os árbitros. "Importante para o Palmeiras registrar essa posição, pois está chegando um momento delicado da competição e medidas precisam ser tomadas."