Bayer Leverkusen é eliminado da Copa da Alemanha pelo Elversberg, da 3ª divisão

30/07/2022 | 15:21



A Copa da Alemanha já começou com uma grande "zebra" logo em sua primeira fase. Na manhã deste sábado, o Bayer Leverkusen foi eliminado pelo Elversberg após ser derrotado por 4 a 3. O Elversberg subiu da quarta para a terceira divisão do Campeonato Alemão na temporada passada. Wolfsburg e Hamburgo se classificaram.

O Leverkusen entrou desligado e antes do relógio bater dois minutos o Elversberg abriu o placar em arrancada e chute cruzado de Rochelt. A resposta do Bayer veio dois minutos depois, com um chute forte da promessa checa Hlozek, que fez sua estreia pelo time alemão neste sábado.

O Leverkusen voltou a ficar em desvantagem aos 17 minutos, quando o time da terceira divisão marcou de pênalti com Kevin Koffi. O empate por 2 a 2 veio aos 29 minutos em uma jogada muito bem trabalhada do time da primeira divisão, que terminou com gol de Aránguiz.

O modesto time do Elverberg seguiu fatal no ataque e marcou o terceiro aos 37 minutos com gol de Schnellbacher, que completou cruzamento de primeira na área para fazer 3 a 2.

O Elversberg ainda conseguiu ampliar aos 28 minutos do segundo tempo. Kevin Conrad subiu muito e cabeceou no cantinho de forma indefensável para fazer 4 a 2. Patrick Schick colocou fogo na partida na reta final ao marcar em chute de primeira e diminuir para 4 a 3 aos 43 minutos. O time de Paulinho e companhia até tentou pressionar, mas não conseguiu buscar o empate.

A manhã de sábado teve outros times tradicionais em campo. Na segunda divisão da liga nacional, o Hamburgo não bobeou e eliminou o Bayereuth por 3 a 1. Já o Wolfsburg também conseguiu a classificação contra o modesto Carl Zeiss Jena, mas foi no sufoco, com uma vitória por 1 a 0 com gol nos acréscimos do segundo tempo.

Veja outros classificados deste sábado:

19 Straelen 3 x 4 St. Pauli

Viktoria Berlin 0 x 3 Bochum

Einheit Wernigerode 0 x 10 Paderborn

Illertissen 0 x 2 Heidenheim

Jahn Regensburg 2 (4) x (3) 2 Colônia

Lubeck 1 x 0 Hansa Rostock

Kickers Offenbach 1 x 4 Fortuna Dusseldorf

Stuttgarter Kickers 2 x 0 Greuther Furth