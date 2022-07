Sandy anuncia parceria com Wanessa Camargo no projeto Nós, Voz, Eles 2

30/07/2022 | 15:11



Vem aí! Sandy anunciou através de uma publicação no Instagram a primeira parceria que irá compor as muitas da segunda edição do projeto Nós, Voz, Eles.

Super animada e agradecida, a cantora revelou que Wanessa Camargo a acompanhará cantando a música Leve, uma colaboração das duas que será lançada na próxima quinta-feira, dia 4. No textinho, Sandy agradeceu a amiga por ter aceitado dividir o estúdio e criar uma música para o projeto que é tão importante para ela.

É isso mesmo, Brasil! Minha primeira convidada do Nós, Voz, Eles 2 vai ser a Wanessa! Que alegria finalmente dividir o estúdio com essa amiga e artista linda que ela é. Obrigada, Wan, pelo carinho enorme e pela colaboração incrível nesse projeto que eu amo tanto.

Vale lembrar que o álbum será lançado na próxima segunda-feira, dia 1°, e os fãs podem esperar outras parcerias com diferentes ritmos e estilos musicais.