Rupert Grint, astro de Harry Potterv enfrenta tumulto ao desembarcar em São Paulo

30/07/2022 | 15:11



Como saudades dos bruxos mais famosos do cinema? Pois Rupert Grint chegou no Brasil para a felicidade dos fãs de Harry Potter. O ator desembarcou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo neste sábado, dia 30.

O intérprete de Ron Weasley está confirmado para o UcconX, Universal Creators Conference Experience, que acontece no Complexo do Anhembi, na Vila Olímpia. Ele estará presente no evento para dar autógrafos, tirar fotos e meet&greet com os fãs neste sábado, dia 30, e no próximo domingo, dia 31.

O Instagram oficial da conferência confirmou que o ator também receberá homenagens dos fãs que estarão presentes por lá. Rupert chegou ao Brasil e já foi recepcionado com o calor brasileiro logo na saída do avião, onde enfrentou um pequeno tumulto até conseguir chegar em seu carro.