Tays Reis passa por cirurgia e dá mais detalhes para os fãs

30/07/2022 | 15:11



Tays Reis deu verdadeiramente um susto em seus fãs e seguidores das redes sociais após anunciar por lá que precisou passar por uma cirurgia. Isso mesmo, a mãmãe de primeira viagem teve Pietra faz poucos dias e encarou uma nova cirurgia, só que agora de emergência.

No perfil da cantora, ela decidiu compartilhar uma foto deitada na cama de hospital e ao lado de amado, Biel, revelou que sentiu fortes dores de uma apendicite aguda e deu mais detalhes aos seguidores.

Só Deus sabe o que estou passando nesses últimos dias. Estava tentando me recuperar do meu parto, amamentar minha filha achando eu que era a fase mais difícil e, de repente, me surge uma apendicite aguda e tive que me submeter a uma cirurgia de emergência, ontem a noite! Deu tudo certo! Amor, te amo! Obrigada por passar essa fase difícil comigo. Também quero agradecer a todos vocês, por todas as mensagens de carinho e energias positivas emanadas sobre minha vida! Agora é recuperar, para voltar para casa e ficar com minha peloquinha.