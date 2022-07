Internacional anuncia lateral Weverton e empresta jovem Paulo Victor ao Vasco

30/07/2022 | 14:50



O Internacional segue se reforçando para o restante da temporada. Na manhã deste sábado, o time gaúcho anunciou a contratação do lateral-direito Weverton, que chega por empréstimo junto ao Red Bull Bragantino. Na última sexta-feira, o clube já havia anunciado os atacantes Braian Romero e Mikael. Os três já estão registrados e podem reforçar o time de Mano Menezes.

Ex-jogador da base do Inter (foi finalista da Copa São Paulo de juniores em 2018), Weverton pertence ao Bragantino, mas estava emprestado ao Vasco, que disputa a Série B do Brasileiro. Ele chega para substituir Heitor, que foi negociado ao Cercle Brugge, da Bélgica.

Por outro lado, o Inter também viu a saída de Paulo Victor, de 21 anos. O lateral-esquerdo foi anunciado nesta manhã pelo Vasco. O atleta atuará por empréstimo no time carioca. Paulo se destacou pelo Botafogo em 2021 e foi vendido para o Inter por R$ 3 milhões.

Weverton assinou contrato por empréstimo até o final de 2023. O argentino Braian Romero, de 31 anos, que defendeu o Athletico-PR em 2019 e estava no River Plate, vai jogar com a camisa 9. Ex-Sport de Recife, Mikael, de 23 anos, chega por empréstimo até julho de 2023. Ele estava no Salernitana, da Itália. Ele jogará com a camisa 32.

O Internacional está nas quartas de final da Copa Sul-Americana (encara nas quartas o Melgar, no dia 4). No Brasileiro, o time de Mano terminou o primeiro turno na sétima colocação com 30 pontos, nove atrás do líder Palmeiras.