Rodrigo Garcia celebra ampla aliança em convenção com mais de 15 mil pessoas

Da Redação



30/07/2022 | 14:20



Rodrigo Garcia foi confirmado hoje, diante de um público de mais de 15 mil pessoas que lotou as arquibancadas do ginásio do Ibirapuera, na Capital, como candidato do PSDB para o governo de São Paulo. A aliança de 10 partidos foi celebrada por militantes que vieram de todas as partes do Estado.

Rodrigo Garcia chegou em seu Fusca branco acompanhado da esposa Luciana e de dois dos três filhos. “Não poderia ser mais a cara do Rodrigo, porque todo mundo ficou sentadinho no chão pra acompanhar essa festa que é a cara do Rodrigo: democrática, simples e de unidade, com muita paz. Não tenho dúvida que você será o próximo governador de São Paulo”, disse a primeira-dama Luciana Garcia.

O tucano abriu seu discurso chamando para o seu lado Tomás Covas, filho do saudoso prefeito da Capital, Bruno Covas. “Antes de começar quero prestar uma homenagem a alguém que marcou muito a nossa história. O Bruno representa valores, princípios e o futuro que queremos para São Paulo”, frisou. Em seguida foi apresentado um vídeo que mostrou os passos de Bruno como neto de Mario Covas, como pai de Tomás e como prefeito de São Paulo em um dos momentos mais emocionantes da convenção.

“Não tem como também não se lembrar da minha saudosa mãe e do meu saudoso irmão. Perdi meu irmão mais velho num acidente de carro muto jovem. Perdi uma referência porque era alguém que me orientava, me ensinava. A minha mãe, saudosa dona Eurides, fez da dor da perda do filho em amor a seu semelhante. E sem fazer propaganda criou em (São José do) Rio Preto uma instituição para acolher menores carentes. Eu tinha 17 anos de idade e isso me despertou para a política, para estar aqui como governador de São Paulo”, lembrou.

Rodrigo citou referências em seu discurso, como governadores que o antecederam, com menção a Mario Covas. “Vivi ao lado do Mario Covas as realizações neste estado de São Paulo. Trabalhamos em um estado quebrado, sem dinheiro para investimento, mas que ele mesmo assim se empenhou para lançar importantes programas, como o Bom Prato e o Viva Leite, as primeiras concessões e as primeiras parcerias público privadas”, recordou.

Lembrou ainda que não fará uma campanha com ideologia e destacou o papel do paulista que “viveu, vive e ajuda a construir um estado nação”. “Meus adversários estão vindo para dividir o estado de São Paulo. Não quero divisão, quero união, não quero dividir, quero somar”. “Vejo um exército de homens e mulheres de bem, não um exército que briga e pega armas, mas que tem amor no coração e ama São Paulo. Vamos juntos, vamos convencer os que precisam ser convencidos. Aqui amamos São Paulo e aqui vamos manter São Paulo unido e mais forte. Avante São Paulo, por São Paulo e pelo Brasil”, encerrou.

História

Rodrigo Garcia, 48 anos, nasceu em Tanabi e passou a adolescência em São José do Rio Preto, até se mudar para São Paulo para cursar Direito. Antes de se formar, aos 21 anos, foi convidado para trabalhar com o governador Mário Covas como secretário-adjunto de Agricultura. Dois anos depois foi nomeado chefe de gabinete da Secretaria de Planejamento da Prefeitura de São Paulo.

Aos 24 anos, enfrentou o primeiro desafio nas urnas: a eleição para deputado estadual. Nos três mandatos assumiu a presidência da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) e foi o mais jovem governador de São Paulo ao ocupar o cargo interinamente em 2006. Por duas vezes foi deputado federal, licenciando-se do mandato para assumir cargos dentro da esfera estadual.

Foi secretário de Desenvolvimento Social do Estado em 2011, responsável por ampliar o número de restaurantes Bom Prato. Em 2013 migrou para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde triplicou a oferta de vagas em cursos de qualificação profissional através do programa Via Rápida Emprego e ampliou a oferta de cursos técnicos e tecnológicos.

Como secretário de Habitação, de 2015 a 2018, atingiu a marca de 107.751 moradias entregues para a população de baixa renda. Organizou a primeira parceria público privada (PPP) de habitação de interesse social do País em 2015.

Em 2018, com quase 11 milhões de votos, foi eleito vice-governador e, na ocasião, assumiu a Secretaria de Governo, uma das pastas mais estratégicas para turbinar as políticas públicas no estado. Implementou o Pró São Paulo, com 8 mil obras essenciais, investimentos de mais de R$ 50 bilhões e geração de 200 mil empregos diretos.

Em abril deste ano, Garcia tomou posse como governador. Fortaleceu a segurança após dobrar número de policiais nas ruas das principais cidades, com a Operação Sufoco, que garantiu a prisão de suspeitos através das operações policiais, principalmente na Região Metropolitana de São Paulo.