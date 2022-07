Bilhete do Illinois ganha US$ 1,28 bilhão na loteria dos EUA

30/07/2022 | 13:59



Um apostador do Estado de Illinois, nos Estados Unidos, ganhou US$ 1,28 bilhão (por volta de R$ 6,6 bilhões) no jackpot da Mega Millions, a loteria americana. Os números sorteados foram: 13-36-45-57-67 mais a Mega Ball, 14.

Esse foi o terceiro maior prêmio de loteria do país. O valor estava acumulado desde 15 de abril. Eram 29 sorteios consecutivos sem um ganhador.

As chances de ter o bilhete premiado, segundo estatísticas da empresa, eram de 1 em 302,5 milhões.

O diretor de Loteria de Ohio, Pat McDonald, principal do consórcio Mega Millions, parabenizou o vencedor em Illinois, que ainda não foi sacar seu prêmio. "Estamos felizes por testemunhar uma das maiores vitórias de jackpot na história da Mega Millions", disse McDonald em um comunicado à imprensa. "Estamos ansiosos para descobrir quem ganhou e ansiosos para parabenizar o vencedor em breve", disse.

O site da Mega Millions agora prevê o jackpot de terça-feira em US$ 20 milhões (R$ 100,3 milhões).

A Mega Millions é jogado em 45 Estados, bem como em Washington, DC e nas Ilhas Virgens Americanas. O jogo é coordenado por loterias estaduais. (Com agências internacionais)