Atriz de A Usurpadora e intérprete de Dona Florinda virão ao Brasil em evento

30/07/2022 | 11:10



Paola Bracho e Dona Florinda juntas? Por essa nem o Chaves esperava! Florinda Meza, a intérprete da mãe de Quico em Turma do Chaves, e Gaby Spanic, protagonista de A Usurpadora, virão ao Brasil para o Educa Fest.

A primeira edição do evento vai rolar em São Paulo e abordará a importância do aprendizado moderno e consciente. Mas calma que será apenas em 2023. Contudo, para já deixar o público no clima, a organização vai fazer uma festa de lançamento nos dias 5 e 6 de novembro deste ano. Aquela famosa prévia, sabe?!

Além de Spanic, que é a madrinha do projeto, e Meza, Reinaldo Peche, o Alex da série Isa TKM, também está na lista de convidados. A eterna Paola Bracho vai cortar a faixa de inauguração e até fará show exclusivo.

Para participar é necessário ingresso que varia de 50 a 300 reais.