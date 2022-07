Harry Styles assina contrato com a Marvel para atuar em cinco filmes

30/07/2022 | 11:10



Vai ter muito watermelon sugar na Marvel? De acordo com o jornal The Sun, sim! Harry Styles teria fechado um contrato para voltar a viver o personagem Eros, irmão de Thanos, em mais cinco filmes do estúdio pelo valor de 100 milhões de dólares, cerca de 517 milhões de reais.

Segundo fontes ouvidas pelo veículo, Styles fez tanto sucesso em sua participação surpresa no longa Eternos que era inevitável o artista ficar de fora das próximas produções.

Vale lembrar que durante a Comic Con 2022, que rolou em San Diego na última semana, Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, chegou a dizer que Harry estava confirmado em um novo filme, sem deixar claro qual seria.