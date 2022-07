Em Portugal, Giovanna Ewbank mostra passeio na praia com Bruno Gagliasso e filhos

30/07/2022 | 10:11



Nada como a calmaria após confusão, né! Logo depois de quase ser impedida de viajar para Portugal por conta de passaporte, Giovanna Ewbank finalmente curtiu o verão europeu com a família. Na última sexta-feira, dia 29, a atriz publicou nas redes sociais cliques do passeio na praia e encantou os fãs.

Nas imagens, Titi Gagliasso, filha de Ewbank com Bruno Gagliasso, roubou a cena. Aos nove anos de idade, a garota mostrou que tem estilo e pousou para as lentes da mamãe com óculos de sol e top colorido. Sem contar no carão! Já Bless apareceu deitado na canga e Zyan se esbaldou no área.

Bruno também se divertiu com os filhos enquanto aproveitava o cenário e Giovanna não perdeu a oportunidade de exibir o belo corpão com o biquini de oncinha.

Hoje deu praia, escreveu na legenda.