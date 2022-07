No ar. A música de Os Diabos do Céu. A voz de Nelson Novais. Festival de Twist e Hully-Gully...

Twist é uma dança inspirada no rock and roll. De 1959 até o início dos anos 1960, tornou-se uma mania mundial. Hully-gully é uma dança originária da América Latina e derivada do samba. E São Caetano promoveu, em pleno “Anacleto Campanella”, o Festival de Twist e Hully-Gully.

Virada da década de 1950 para 1960, a São Caetano aniversariante ganhava o Estádio Municipal Anacleto Campanella (1955) e a Rádio Cacique (1958). E promovia shows musicais e programas recreativos.

Os jornais locais divulgavam, com o veterano Jornal de São Caetano (de 1946), seguido por publicações como as do Jornal do Lar (lançado em 1959).

Entre os programas da Cacique, o “Alegria na Taba”, produção e apresentação de João Nunes e Roberto Torossian, que em 1959 promoveu uma temporada de três meses do cantor Nelson Novaes.

Nota - O livro “Programa de Auditório” (ano 2000) narra a história da Rádio Cacique e de seus locutores, técnicos e artistas. Mas não publicou as duas fotos de hoje, o que significa que teremos que reeditar o livro.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Da estatística industrial do Estado de São Paulo referente a 1936, mais indústrias de São Caetano.

Indústria de tatinos (substâncias químicas) Carazza Ltda.

Gonçalves, Nogueira & Andreucci – Sulfureto de carbono.

Matarazzo – Idem.

Giorgi, Picossi – Óleo de coco e de amendoim; adubos de origem animal; sabão comum.

Pesquisa e divulgação: Maria Claudia Ferreira, do blog “Santo André Ontem e Hoje”.