Gil do Vigor retorna aos EUA para retomar PhD: Vão ter que aguentar o viada

30/07/2022 | 09:11



Ao que parece, vai ter tchaki tchaki na Califórnia, baby! Na última sexta-feira, dia 30, Gil do Vigor anunciou nas redes sociais que está voltando para os Estados Unidos com a intenção de continuar o PhD. Com Stories diretamente do avião, o ex-BBB explicou a verdadeira razão de ter trancado o curso.

- Estou muito emocionado aqui, aguardando para pegar meu voo. Estou voltando para o meu PhD, todo mundo sabe a trajetória incrível que tive. Fui para o BBB, sonhei, tentei. Eu fui para o PhD, tive problemas que me afetaram muito, ainda mais quando soltaram a fake news que eu tinha abandonado o PhD. Eu sofri, eu chorei.

E continuou:

- Meu estado de saúde psicológico estava muito abalado, fiz tratamentos, falaram que eu estava entrando em um estado depressivo. Precisei ser muito forte, voltar, me acalentar com a minha família, fazer o que precisava, tranquilizar a minha mente. Fui bem afetado com várias pessoas que mandaram mensagem de ataque. Mas estou voltando, estou feliz. Obrigada meu Deus, meus fãs. Obrigado especialmente a minha família que me ajudou, meus amigos. E meu amor, eles têm que aguentar a viada voltando