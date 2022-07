Thiaguinho recebe Carol Peixinho nos bastidores do show no Rio de Janeiro

30/07/2022 | 09:10



Nada como o apoio do mozão, não é mesmo? Na noite da última sexta-feira, dia 29, Thiaguinho se apresentou em uma casa de show no Rio de Janeiro e recebeu a namorada, Carol Peixinho, nos bastidores.

O casal, que assumiu o romance em fevereiro deste ano, posou coladinho para os fotógrafos e não esconderam a felicidade de ver o local lotado de fãs do cantor.

A ex-BBB apostou no conjuntinho branco, com minissaia e top de mangas longas enquanto o artista ousou na jaqueta brilhante que combinava com a calça.