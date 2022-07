Mudança no tempo e tempestades à vista

Da Redação



30/07/2022 | 08:47



Ausente das redes sociais há alguns meses, o ex-prefeito Lauro Michels (PV), de Diadema, reapareceu e causou polêmica. Primeiramente, publicou mensagens falando sobre mudança no tempo e chegada de tempestades, o que foi interpretado como indiretas a antigos aliados políticos. Depois, falou sobre traição – aqui, nada de indiretas, foram recados diretos mesmo. Lauro ainda retrucou moradores nos comentários, defendeu sua gestão, alfinetou pessoas que estiveram com ele nos oito anos de governo e deixou no ar a possibilidade de retornar à política. Mas não na eleição de outubro. Diz que tem estudado juntamente com a mulher, a ex-primeira-dama Caroline Rocha, e aproveitado o tempo livre para curtir as filhas. Porém, afirmou que tem perfil executivo, o que deixa aberta a possibilidade de ele se candidatar à Prefeitura de Diadema em 2024.

Bastidores

Tiro no pé

O presidente da Câmara de São Bernardo, Estevão Camolesi (PSDB), inaugurou ontem uma imensa placa de mármore com o nome dos vereadores da atual legislatura, em evento que contou, inclusive, com a participação do prefeito Orlando Morando (PSDB). Nos bastidores, a atividade foi considerada um tiro no pé político. Isso porque a Câmara apresenta demandas muito mais urgentes do que uma placa de mármore, como a garantia de transmissão ao vivo das sessões.

Pegou o boné

Secretário de Meio Ambiente e Proteção Animal de São Bernardo, José Carlos Pagliuca pediu exoneração das funções no governo do prefeito Orlando Morando (PSDB). Não houve explicações formais da saída. Há apenas a confirmação sobre quem vai substituir Pagliuca: Regina Celia Damasceno, que era promotora de Justiça – assim como Pagliuca, ambos oriundos do Ministério Público. E ela ganhou notoriedade por, enquanto promotora de Justiça, ingressar com ação judicial para impedir a realização do show do cantor Caetano Veloso na Ocupação Povo Sem Medo, que tinha tomado terreno abandonado na cidade em 2017.</CW>