Humanizar não é preciso!

Da Redação



30/07/2022 | 08:35



As ouvidorias públicas auxiliam a sociedade em suas relações com Estados e Municípios, garantindo que as manifestações decorrentes do exercício da cidadania provoquem a melhora dos serviços públicos prestados e, consequentemente, a satisfação daqueles que os procuram. O desempenho de sua competência deve ser pautado nos princípios básicos como transparência, imparcialidade, senso crítico e defesa dos direitos da sociedade perante às Instituições, respeitando sempre as normas e os regulamentos regentes.

O atendimento é a atividade primária de toda ouvidoria, focada, via de regra, no aspecto humano. Suas atividades consistem em receber bem o cidadão; auxiliá-lo na resolução de sua demanda; orientar aquele que chega perdido, que não entendeu ou não quer aceitar a informação prestada; assim como, tranquilizar aquele que chega irritado por não ter conseguido resolver sua solicitação. Assim, percebemos que não existe precisão ou exatidão na busca de humanizar as relações, pois sem comunicação adequada, não há humanização. Humanizar é sim necessário, e comunicar-se é um ato que depende da capacidade não apenas de falar, mas principalmente de saber escutar cultivando relações dignas e éticas.

A equipe da ouvidoria se depara diariamente com uma enormidade de tarefas, responsabilidades e compromissos, e ainda deve atender as necessidades de pessoas fragilizadas. Compreendendo isso, estruturamos no início de 2022 um plano de capacitação para todos os servidores da ouvidoria de Santo André, visando, além do desenvolvimento profissional dos mesmos, um maior desempenho das competências institucionais, e o aprimoramento do órgão.

Desta forma, o processo de humanizar passou a ter tarefa dupla: a de estimular no cidadão as reflexões sobre a realidade dos canais de atendimento, responsáveis por solicitações de serviços públicos, e também possibilitar aos departamentos e autarquias municipais, a criação de soluções e no enfrentamento das dificuldades, o que cria oportunidades de aprimoramento na prestação dos serviços. A consolidação dessas tarefas vem contribuindo para a facilitação do trabalho das equipes prestadoras dos serviços e, consequentemente, proporcionando a melhoria da qualidade do serviço prestado.

Por fim, compreendemos que o exercício da democracia participativa continua sendo a força motriz para o desempenho dos trabalhos da Ouvidoria da Cidade, que tem se preparado para estar mais próxima da população, levando aos quatro cantos de nossa cidade um atendimento humanizado, que busque uma relação sustentável e duradoura entre a gestão pública e os munícipes de Santo André.

Ronaldo Martim é ouvidor na cidade de Santo André.

Palavra do Leitor

Gasolina – 1

Em São Caetano a gasolina já está sendo vendida a R$ 5,30 e caindo (<CF51>Petrobras reduz valor da gasolina e litro na região deve chegar a R$ 5,70</CF>). Muito obrigado, presidente Jair Bolsonaro. Ganhou meu voto e o de toda minha família.

Pascoal Scinocca

Do Facebook

Gasolina – 2

Tá reclamando? Alega que é artifício eleitoreiro a redução de impostos e de preços dos combustíveis? Não abasteça! Proteste! Se locomova à pé ou de bike. Se não tiver como não se locomover em nada que use combustível, tendo veículo automotor, ao abastecer exija pagar o valor sem redução de impostos. Faça valer a sua razão. Divulgue. Vai que viraliza...

Joselenes Santos

Do Facebook

Gasolina – 3

Como é de conhecimento geral, estamos vivendo dias difíceis, não somente países emergentes, mas grandes potências como EUA, Alemanha, Inglaterra e tantos outros em virtude da pandemia e, mais recentemente, da insana guerra Rússia x Ucrânia. A inflação nos países desenvolvidos nunca esteve tão alta em décadas. No Brasil, as coisas não são diferentes. Estamos sofrendo também, mas temos que realçar as muitas medidas tomadas para que os estragos sejam os menores possíveis para a sociedade e na economia. Após aumentos seguidos nos combustíveis, estamos vendo os preços cederem após eliminação dos impostos federais e ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) limitado a 18%; taxa de desemprego em um dígito (9,3%), a menor desde 2015, mostrando que a economia está reagindo; privatização de empresas estatais como a Eletrobras; Auxílio Brasil de R$ 600 para milhões de famílias; voucher de R$ 1.000 para caminhoneiros; auxílio para motoristas de táxi, vale-gás e investimentos pesados na malha ferroviária são alguns exemplos. Tais medidas não são suficientes, mas ajudam bastante manter o País de pé. Que venham novas ações para melhorar a vida de todos nós brasileiros

Mauri Fontes

Santo André

Estados Unidos

Nem mesmo a maior economia do mundo escapa da turbulência dos efeitos da insana guerra da Rússia contra a Ucrânia. Com a queda do PIB (Produto Interno Bruto), no primeiro trimestre deste ano de 1,6% e no segundo de 0,9%, o país de Tio Sam, entra em recessão técnica. E a inflação no acumulado dos últimos 12 meses até junho é de 9,1%. Neste sentido o FED, banco central americano, até com algum atraso, vem subindo os juros, e, com essa alta desta semana de 0,75%, a taxa básica está ente 2,25% a 2,5%. Essa recessão na terra presidida por Joe Biden vai atingir também os países parceiros dos EUA. Incluindo o Brasil. Todo esse quadro desolador que se avizinha da provável queda da atividade produtiva pelo mundo, além ainda dos efeitos da pandemia, esta agravada pelo conflito da Rússia contra a Ucrânia. Que está afetando a falta e consequente alta dos preços de produtos básicos, assim como de fertilizantes, petróleo, gás e componentes eletrônicos para a indústria

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Uniformes

É piada (Alunos de Diadema começam a receber uniforme. Entregar uniforme quase no fim do ano. Para isso, é melhor não dar.

Bruno Asm

Do Facebook