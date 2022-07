Em jogo de seis pontos, São Caetano recebe Portuguesa

Pedro Lopes

Especial para o Diário



30/07/2022 | 08:14



A Copa Paulista reserva mais um grande confronto de times tradicionais do Estado. São Caetano e Portuguesa se enfrentam hoje, às 16h, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano. A partida é válida pela 5ª rodada e vale a liderança do grupo 3.

A Lusa tentará manter o primeiro lugar. O dono da casa busca manter a invencibilidade da competição e voltar a assumir o topo do grupo. O Azulão está focado e determinado para a partida. O técnico Axel apresentou aos atletas lances da partida contra o Água Santa para apontar erros e acertos visando a preparação diante da Portuguesa.

Para o goleiro e capitão Luiz, o fato de ainda não ter sofrido gol na competição tem relação com a união da equipe. “Quando não se toma gol, você tem que avaliar no contexto geral. A entrega dos atletas, a parte defensiva. Não é somente zagueiro e lateral, tem a parte de meio campo e o ataque também”, disse o jogador.

“Não podemos deixar de salientar o esforço daqueles que estão lá na frente, aqueles que realmente buscam ajudar na marcação porque isso fica mais fácil. Quando você tem a bola, fica condicionado a atacar o adversário, então estamos fazendo um bom papel, trabalhando firme. É essencial você fazer o simples na competição”, completou.

Já a Lusa, que estreou com uma derrota para o Água Santa, recuperou-se no campeonato com um empate contra o Oeste e vitórias contra Juventus e EC São Bernardo.