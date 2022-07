São Bernardo FC encara Azuriz de olho nas oitavas

Pedro Lopes

Especial para o Diário



30/07/2022 | 08:09



A equipe do São Bernardo FC entra confiante para o jogo decisivo contra o Azuriz (PR) pela segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D, hoje, às 16h, no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo.

No jogo de ida, o Tigre empatou por 1 a 1 na cidade de Pato Branco. Agora vai com toda força e apoio buscar a vitória em casa, com a presença de sua torcida em massa. A diretoria assumiu os custos de todos os ingressos para que o torcedor lote o estádio e apoie o time do começo ao fim.

Márcio Zanardi, técnico da equipe do São Bernardo FC, diz que o jogo será difícil e que seu adversário vem para se defender, mas confia que sua equipe será inteligente dentro de campo. ele também espera que a torcida empurre os jogadores e faça com que a equipe paranaense sinta a pressão em campo.

“A gente vem trabalhando esta semana com o máximo de atenção, mas a gente sabe que é um jogo muito complicado que requer buscar a vitória desde o início. Nós encontramos uma equipe que se defende muito, que é treinada para se defender e sair na transição”, disse o treinador do time do Grande ABC.

Zanardi disse que durante esta semana, observou a forma que o Azuriz atua para evitar que a equipe do Sul crie chances de gol.

“Nós temos que ter muita velocidade, mobilidade e paciência, porque quando você tem muita posse e quando você quer trabalhar a jogada ofensiva, a tendência é errar um pouco mais, então trabalhamos a semana vendo a forma que o Azuriz joga”, afirmou. “Temos que ser inteligentes para quando tivermos a oportunidade, matarmos. A gente espera que a torcida venha, estamos vendo a mobilização e eu tenho certeza que a torcida vai nos apoiar. Nós precisamos ter paciência, ter calma porque o gol vai sair na hora certa. Nós temos que trabalhar, ter volume e trazer o torcedor para o nosso lado. O torcedor é o nosso décimo segundo jogador”, disse o comandante.