São Bernardo já substituiu 41% da iluminação pública por luz de LED

Com a meta de viabilizar a ampliação da eficiência energética na cidade, a Prefeitura de São Bernardo, sob a gestão de Orlando Morando (PSDB), atingiu índice de 41% do parque de iluminação pública contemplado com implantação de LED. A mais recente etapa do Programa Mais Luz, finalizada em junho e que visa a modernização de todo o sistema, alcançou marca de 21.165 luminárias de vapor de sódio substituídas pela nova tecnologia. A rede local, em sua integralidade, registra 51,8 mil pontos de luz.

O investimento exclusivamente da Prefeitura de São Bernardo no Mais Luz até agora se deu no valor de R$ 38,4 milhões. Com o avanço, o programa, criado pela administração em fevereiro de 2020, abrange 610 quilômetros de vias do município, extensão que equivale à distância que pode ser percorrida de automóvel da região central da cidade até Belo Horizonte, em Minas Gerais. O cronograma estabelecido pelo governo é concluir 100% da modernização do sistema até o fim de 2024.

“Os números evidenciam a evolução do processo de modernização do parque de iluminação pública de São Bernardo, já impactando todas as principais vias que cortam a cidade e tem se estendido gradativamente para todos os bairros. É um programa de eficiência significativa, que gera economia importante, de 50% na conta de energia, e traz segurança a pedestres e motoristas, bem como, podemos destacar, a valorização de cada região. Nosso compromisso é atender o município inteiro dentro do nosso mandato”, sustentou o prefeito Orlando Morando.

A última fase do Mais Luz englobou os bairros Anchieta, Pauliceia, Taboão, Suísso, Jardim Pinheiros, Jardim da Represa, Parque Los Angeles, Botujuru, Jardim Las Palmas, Jardim Orquídeas, Jardim Senhor do Bonfim e Jardim Thelma (região do Cooperativa). A lista, na ocasião, envolveu a troca de 5.221 pontos de luz, o que influencia também na redução imediata na manutenção das luminárias. No geral, o projeto já efetivou a mudança no Nova Petrópolis, Jardim do Mar, Vila Dusi, Vila Marlene, Santa Terezinha, e Batistini, entre outros.

No quesito de praças, praças-parque, arenas parque, quadras e ciclovias, o programa interveio em 2.253 pontos.

BENEFICIADAS

Entre as avenidas beneficiadas pelo programa estão a Estrada dos Alvarenga, avenidas Lauro Gomes, Barão de Mauá, Kennedy, Robert Kennedy, Capitão Casa, Luiz Pequini, Pery Ronchetti, José Fornari, Presidente Café Filho, Humberto A. Castelo Branco, João Firmino, Brigadeiro Faria Lima, Maria Servidei Demarchi, Pereira Barreto e Lucas Nogueira Garcez, além das ruas dos Vianas, Tiradentes, Príncipe Humberto, Giacinto Tognato, Frei Gaspar, Santa Filomena e Jurubatuba.