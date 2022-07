Diadema cria fundo que terá 4% da receita da Sabesp na cidade

O município de Diadema oficializou ontem a criação do FMSAI (Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura), por meio da lei municipal nº 4.282, que cria e regulamenta a nova fonte de recurso orçamentário. Trata-se de um apoio e suporte às ações de saneamento básico e ambiental e de infraestrutura na cidade.

A medida permite à Prefeitura investir em projetos e ações ligadas ao saneamento, com o repasse de pelo menos 4% da receita operacional obtida pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) no município. Os recursos do novo fundo deverão ser aplicados no custeio de obras.

Atual responsável pelo serviço de água e esgoto em Diadema, a Sabesp arrecadou no município cerca de R$ 200 milhões. Mantendo essa média, a Prefeitura estima que o FMSAI conte com pelo menos R$ 8 milhões ao ano para a execução de obras.

Em nota emitida ao Diário, a Sabesp ressaltou os termos do contrato e informou que o FMSAI foi regulamentado pela Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo).

De acordo com a lei sancionada pelo prefeito José de Filippi Júnior (PT), “a destinação do percentual se dará em periodicidade trimestral, sendo que eventuais inadimplências dos órgãos da administração direta, fundações e autarquias do município serão deduzidas do montante a ser transferido”.

A condução do Fundo de Saneamento Ambiental e Infraestrutura ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, com apoio da pasta de Meio Ambiente e Serviços Urbanos.

“A receita será fundamental à municipalidade porque o Tesouro está distante da capacidade orçamentária de custear os investimentos totais necessários aos serviços de saneamento básico, em prol do meio ambiente e da população de baixa renda”, destaca Ronaldo Lacerda, titular da pasta de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Diadema.

O conselho gestor do Fundo de Saneamento Ambiental e Infraestrutura de Diadema será formado por representantes do primeiro escalão da Prefeitura e complementado por lideranças da sociedade civil. Pelo governo municipal, serão escalados sete secretários municipais (Habitação e Desenvolvimento Urbano; Meio Ambiente e Serviços Urbanos; Governo; Obras; Assuntos Jurídicos; Finanças; e de Planejamento e Gestão). Além deles, o conselho vai contar com um integrante do Conselho Municipal de Habitação e outro do Conselho Municipal do Meio Ambiente.

APLICAÇÃO DO RECURSO

Os futuros recursos do FMSAI deverão ser aplicados no custeio de obras, projetos, bens, serviços e ações relativos, obedecendo sempre aos critérios impostos pela nova lei. Entre essas permissões estão a contenção de encostas para a eliminação de riscos de deslizamentos, abastecimento habitacional para famílias em áreas de influência ou ocupadas predominantemente por população de baixa renda, visando à regularização urbana e fundiároa de assentamentos precários, execução de projetos, obras e serviços complementares de saneamento básico, entre outros.

A verba também pode ser investida em limpeza, despoluição e canalização de córregos, assim como implantação de parques e de outras unidades de conservação necessárias à proteção das condições naturais.

Em nota, a Prefeitura de Diadema diz que “ressalta que a criação do novo FMSAI ocorre sem prejuízo das metas de ações de saneamento básico e ambiental sob responsabilidade da Sabesp”.